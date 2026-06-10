Можно или запрещено садиться на нижнюю полку, если купил билет на верхнюю: в РЖД дали четкий ответ

Представьте, что вы купили билет на нижнюю полку в плацкарте, а сосед сверху весь вечер норовит присесть на край вашего места. Споры в поездах длятся десятилетиями, и каждый пассажир считает себя правым.
Теперь РЖД внесла чёткие правки в правила перевозок, которые закрыли большинство серых зон. Запомните главное: ваша фамилия у нижнего места — вся территория ваша на всю поездку.
Когда сосед сверху имеет право сесть к вам
Правила строги: пассажир с верхней полки не вправе требовать место для сидения или еды без специального регламента. Исключение — приём пищи. Временные окна, когда «верхний» может законно занять ваш столик:
- Утро: с 7:00 до 10:00 (ровно 30 минут)
- День: с 12:00 до 15:00 (целый час)
- Вечер: с 19:00 до 21:00 (30 минут на ужин)
Если нижний пассажир отказывается освободить столик в эти часы, спокойно ссылайтесь на регламент и зовите проводника. При бездействии сотрудника требуйте начальника поезда.
Кто кладет чемоданы первым и можно ли поменять место
Багажные споры тоже урегулированы. Сначала вещи под сиденье укладывает владелец нижней полки. Оставшееся пространство — для соседа сверху. На верхней багажной антресоли приоритет уже у «верхнего» пассажира.
Просто так пересесть нельзя — это считается изменением условий перевозки. В плацкарте стоимость полок одинакова, но процедура переоформления обязательна (заявка за сутки до отправления, сбор около 200 рублей + разница в тарифах). Совет: если нужен низ, берите билет за 90 суток.
Стоит отметить, что переоформление проездного документа — это официальная процедура смены места в вагоне с доплатой разницы в тарифе и фиксированным сбором (около 200 рублей).
Личный опыт
Я ехала из Новосибирска в Москву на нижней полке. Сосед сверху настойчиво просил «посидеть часик» в неурочное время. Я вежливо сослалась на новые правила РЖД и предложила подождать вечернего окна с 19 до 21. Проводник подтвердил мои слова. Конфликта не случилось.
Вывод
Законное право посидеть за столиком у «верхнего» пассажира есть только в три временных промежутка: завтрак, обед, ужин. В остальное время любые уступки — ваша добрая воля. Держите ценные вещи при себе, не ставьте чай у края стола и выбирайте места с 13 по 28 (дальше от туалета, ближе к кипятку).
Ранее портал "Городовой" рассказывал про локации с инопланетными пейзажами.