Словно на Марсе очутились: локации с инопланетными пейзажами - находятся на территории России

Туристы наслышаны, что на Алтае можно встретить марсианские пейзажи, но в России есть и другие локации с инопланетными видами. В этих местах должен побывать каждый путешественник. Где они находятся?
Уральский Марс
Месторасположение: в 120 км от Екатеринбурга, Свердловская область.
В Свердловской области можно увидеть марсианский рельеф, который находится на Троицко-Байновском месторождении огнеупорной глины. Здесь создается ощущение, что находитесь на другой планете. Глиняные холмы, равнины рыжего и бурого цвета занимают площадь в 80 квадратных километров. В составе почвы есть кварц, хлорит, серицит, слюды.
Плато Янкито
Месторасположение: Курильские острова, остров Итуруп.
"Это природное образование в результате извержения вулкана Богдана Хмельницкого. Его лава стекла таким образом, что создала на берегу острова уникальный марсианский рельеф с острыми скалами причудливых форм с острыми торчащими вверх скалами", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".
Кисловодский каньон "Красные камни"
Месторасположение: Ставропольский край, в 20 минутах от центра Кисловодска
Удивительная достопримечательность находится прямо в черте города. Считается, что 100 млн лет назад здесь находилось Юрское море. Тектонические скалы приобрели оранжево-красный оттенок из-за древних рек с гидроокислами железа. Некоторые камни напоминают силуэты животных.
Личный опыт
"Я посещала Уральский Марс и осталась под впечатлением от увиденного. Здесь очень атмосферно, красиво и спокойно. Не забудьте сделать кадры на память", - рассказала Полина Аксенова
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