Сфинксы, лепнина и «кукурузина» у моря: маршрут по неспящему Петербургу во время белых ночей

Белые ночи — идеальное время для прогулок по Петербургу.

Наступило то самое время, когда солнце почти не уходит за горизонт. Спать в белые ночи — преступление. Нужно брать удобные кроссовки, легкую куртку и идти навстречу городу.

Аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева поделилась с "Городовым" готовым маршрутом и несколько советов.

Парадный Петербург: гранит и мосты

Если хотите почувствовать мощь империи, идите на главные набережные: Дворцовую, Адмиралтейскую или Университетскую. Здесь всё «самое-самое»: огромная Нева, Зимний дворец, сфинксы.

Важный момент: именно здесь удобнее всего смотреть на развод мостов. Обычно это происходит с 1:10 до 1:25 ночи (Дворцовый и Благовещенский разводят первыми).

Зрелище магическое, но помните: если не успеете перебраться на нужный берег, придется ждать до трех-четырех утра!

Душа города: каналы и дворы

За тишиной и атмосферой старых романов сворачивайте на Фонтанку или Мойку.

"Если хочется мистики и камерность, то вас ждут набережные Фонтанки и Мойки, и даже Кронверкский пролив. Здесь от воды расходятся, разбегаются улицы и улочки, переулки и аллеи, тихие и зеленые. Узкие мосты, старинные фонари, фасады домов с лепниной, всё это создаёт особую атмосферу, будто сошедшую со страниц русских романов", - говорит эксперт.

Современный вайб: море и небоскреб

Хочется чего-то новенького? Езжайте к Лахта Центру. Там обустроили крутую современную набережную.

Деревянные скамейки, вид на Финский залив и огромная «кукурузина» башни. Здесь чувствуешь простор и морской ветер. Это лучшее место, чтобы проводить закат, который плавно перейдет в рассвет.

Утро с «Авророй»

Ближе к 4 часам утра, когда первые лучи солнца начинают золотить воду, дойдите до Петроградской набережной. У легендарного крейсера в это время никого нет.

Можно в тишине рассмотреть все детали корабля и сделать фото без толп туристов. В это время город пахнет свежестью и кофе из редких круглосуточных кофеен.

Финал на пустой Дворцовой

Закончить прогулку лучше всего на Дворцовой площади. Днем здесь шум и суета, а в 5 утра — звенящая тишина.

"Не так часто она предстанет перед нами в тишине и покое, в своей строгой красоте. А если хочется действовать не по плану, то просто гуляйте, город сам подарит вам самые красивые виды и самые счастливые мгновения", - советует Анна Богачева.

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