Топ-5 вековых деревьев Петербурга: видели и Петра, и революцию, и блокаду — где посмотреть ботаническое чудо

Самые известные памятники живой природы Санкт-Петербурга

Здания, архивы, музеи, артефакты Санкт-Петербурга хранят его богатую историю. Но существуют и живые свидетели его "жизни" - они застали и Петровскую эпоху, и побывали в блокаде, и теперь глядят на то, как развивает современный Петербург. Речь идет о деревьях. Среди памятников живой природы города есть вековые и необычные растения, которые заслуживают особого внимания и требуют ухода и заботы. Расскажем о них.

Перечислим пятерку самых известных деревьев Санкт-Петербурга.

Дуб в Летнем саду

Возраст этого дерева превысил 370 лет. Его "биография" описана на табличке, расположенной поблизости. У него даже есть свой паспорт с пометками по уходу. Дуб был посажен при Петре I во времена становления Петербурга, теперь он числится в национальном реестре деревьев. Высота 38 м, окружность ствола - 333 см.

Дуб в Михайловском саду

На Масленом лугу в Михайловском саду растет еще один дуб-долгожитель, возраст которого не менее 300 лет. Именно такое мощное дерево представляется, когда мы перечитываем строки Александра Пушкина про Лукоморье. Есть информация, что дуб был посажен в период, когда на этом месте стояла шведская усадьба и простирались охотничьи угодья.

Линдуловская роща

А в этом месте растет знаменитая сибирская лиственница и ее сестры. Есть версия, что лиственницы здесь начал строить еще Петр Первый. Он специально высадил лиственный лес неподалеку от столицы, чтобы потом использовать хвойные породы для постройки кораблей, однако официальные данные опровергают этот факт.

Петровская сосна на Елагином острове

Более 250 лет стукнуло сосне, которая растет на Елагином острове, на территории Центрального парка культуры и отдыха. Это самое ценное дерево на этом месте, хотя помимо него здесь растут и другие старые представители флоры Петровской эпохи.

Черешчатый дуб

В поселке Лисий нос в заказнике "Северное побережье Невской губы" есть дуб, который попал в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Его возраст - около 300 лет. Высота составляет 21 м, а диаметр ствола — 1,5 м. Цветущая крона в диаметре равна целых 25 м.

