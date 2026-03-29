Загадочный "город мертвых" в России — повсюду скелеты и кости: стоит 700 лет — для туристов, обожающих тайны и легенды

Даргавс — загадочный "город мертвых" в Северной Осетии

Любовь к пляжам и горам у туристов уже несколько лет подряд уходит на второй план. Теперь все чаще путешественники выбирают старинные и древние города, в которых полно мистики, тайн и загадок. Но есть в России одно место, куда осмелится приехать только самый смелый и любопытный турист. Это место находится в Северной Осетии и называют его "городом мертвых".

Речь идет о Даргавсе - комплексе наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV—XVIII веков. Издалека это место напоминает маленький уютный поселок с симпатичными квадратными домиками на склоне ущелья. И лишь вблизи вы понимаете, что вокруг в прямом смысле слова нет жизни - не снуют люди, нет шума и деревенских разговоров, а сами домики - это склепы, в которых похоронено в общей сложности более 10 тысяч человек.

"Дома мертвых" размещены хаотично. Они образуют кривые улочки, по которым нужно ходить с осторожностью, рискуя наступить на чей-то позвонок или череп. Сами усыпальницы построены из камней и имеют очень узкие проемы, которые когда-то запирались деревянными ставнями, но сейчас дерево истлело, и потому можно легко увидеть, что творится внутри. А внутри - останки умерших людей, размещенные на нескольких ярусах. Причем из-за особенностей климата многие останки не истлели, а мумифицировались. По сохранившимся фрагментам одежды можно определить, чей труп - женщины, мужчины или ребенка.

Почему же 700 лет назад умерших людей не закапывали в землю, как это принято у народов Кавказа? Как объясняют археологи, такой необычный способ предания земле связан исключительно с ее недостатком. Захоронение в ущелье позволяло экономить территорию самого селения, но каменистая почва не подходила для похорон традиционным способом, поэтому горные жители и начали строить для усопших такие усыпальницы. На самом деле подобных некрополей в окрестностях гор много, просто Даргавский – самый большой из них.

Ученые продолжают работы в Даргавском ущелье, а вот местные жители предлагают закрыть доступ к историческому объекту, поскольку сюда стекается все больше и больше туристов. С 2024 года здесь организована продажа билетов и сувениров, работают экскурсоводы. За последние пару лет "мертвый город" стал одной из главных достопримечательностей республики. Увы, не все туристы ведут себя на территории захоронений порядочно. Так, некоторые путешественники позволяют себе фотографии на фоне мертвых тел в неприличных позах или в открытой одежде, также известны случаи пропажи останков.

В общем, место достаточно загадочное и мистическое, его история насчитывает множество легенд, но если решитесь на его посещение, то помните об уважении к тем, кто теперь стал чуть ли не экспонатом выставки. На одном из склепов над входом можно прочесть своеобразное послание предков, сделанное красной краской на осетинском языке:

"С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы".

Ранее "Городовой" рассказывал, где покататься на колесе обозрения в Санкт-Петербурге: топ-5 мест с самым эффектным обзором на город.