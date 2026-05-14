Городовой / Полезное / Что попробовать в Таиланде и не отравиться: советы для российских туристов - отпуск не будет испорчен
Что попробовать в Таиланде и не отравиться: советы для российских туристов - отпуск не будет испорчен

Опубликовано: 14 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Рекомендации для туристов, желающих посетить Таиланд

Таиланд славится не только своими пляжами, природой, но и вкусной едой. Важно понимать, что можно есть во время отдыха, а также как обезопасить себя от отравлений. Портал "Городовой" изучил этот вопрос и смог дать несколько полезных советов.

Тайские блюда, которые пользуются популярностью

  • Пад-тай. Представляет собой рисовую лапшу с яйцом, тофу, креветками, которая заправлена рыбным соусом, тамариндовой пастой, специями и чесноком.
  • Том-ям. Острый суп с креветками или курицей, в котором также есть помидоры, грибы, лемонграсс, кокосовое молоко, чили и рис.
  • Сом там. Представляет собой пряный салат из зеленой папайи с фасолью, чесноком, помидорами и перцем чили.
  • Манго с клейким рисом. Является десертом, который поливается кокосовым молоком.
  • Массаман карри. Блюдо из картофеля, мяса, арахиса и специй.

Культ уличной еды в Таиланде

Если в Турции и Египте туристы выбирают питание в отелях, то Таиланд предлагает уличную еду. На местных курортах очень жарко, вероятен риск приготовления еды в антисанитарных условиях, но отказываться от местных блюд точно не стоит.

"Если следовать нескольким простым правилам, можно наслаждаться всеми кулинарными изысками без страха", - сообщает портал "Тонкости туризма".

  1. Выбирайте только популярные места. Большая вероятность, что еда здесь будет качественной и свежей.
  2. Отдавайте предпочтение горячим блюдам. Такая еда должна готовиться при вас.
  3. Пейте воду в бутылках. Откажитесь от покупки местных коктейлей, свежевыжатых соков и прочих напитков.
  4. Избегайте сырых продуктов. Не стоит употреблять в пищу сырые морепродукты, рыбу и мясо.

"Я являюсь экспертом в области туризма, уже неоднократно была в Таиланде. К местной кухне отношусь настороженно, поэтому отравлений удавалось избежать. Всегда следую советам, указанным выше. Стараюсь сначала изучать отзывы о заведениях, после чего только делать выбор", - рассказала Полина Аксенова.

