Что попробовать в Таиланде и не отравиться: советы для российских туристов - отпуск не будет испорчен
Таиланд славится не только своими пляжами, природой, но и вкусной едой. Важно понимать, что можно есть во время отдыха, а также как обезопасить себя от отравлений. Портал "Городовой" изучил этот вопрос и смог дать несколько полезных советов.
Тайские блюда, которые пользуются популярностью
- Пад-тай. Представляет собой рисовую лапшу с яйцом, тофу, креветками, которая заправлена рыбным соусом, тамариндовой пастой, специями и чесноком.
- Том-ям. Острый суп с креветками или курицей, в котором также есть помидоры, грибы, лемонграсс, кокосовое молоко, чили и рис.
- Сом там. Представляет собой пряный салат из зеленой папайи с фасолью, чесноком, помидорами и перцем чили.
- Манго с клейким рисом. Является десертом, который поливается кокосовым молоком.
- Массаман карри. Блюдо из картофеля, мяса, арахиса и специй.
Культ уличной еды в Таиланде
Если в Турции и Египте туристы выбирают питание в отелях, то Таиланд предлагает уличную еду. На местных курортах очень жарко, вероятен риск приготовления еды в антисанитарных условиях, но отказываться от местных блюд точно не стоит.
"Если следовать нескольким простым правилам, можно наслаждаться всеми кулинарными изысками без страха", - сообщает портал "Тонкости туризма".
- Выбирайте только популярные места. Большая вероятность, что еда здесь будет качественной и свежей.
- Отдавайте предпочтение горячим блюдам. Такая еда должна готовиться при вас.
- Пейте воду в бутылках. Откажитесь от покупки местных коктейлей, свежевыжатых соков и прочих напитков.
- Избегайте сырых продуктов. Не стоит употреблять в пищу сырые морепродукты, рыбу и мясо.
Опыт
"Я являюсь экспертом в области туризма, уже неоднократно была в Таиланде. К местной кухне отношусь настороженно, поэтому отравлений удавалось избежать. Всегда следую советам, указанным выше. Стараюсь сначала изучать отзывы о заведениях, после чего только делать выбор", - рассказала Полина Аксенова.
