Ночной сбор и ловушки на газоне: как избавиться от слизней на участке
Садоводы Ленинградской готовьтесь. На грядки нападают полчища слизней и виноградных улиток. Эта беда повторяется каждый год.
Вредители растут на глазах и уничтожают всё, до чего могут дотянуться.
Что они любят больше всего
Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова, у этих «прожор» есть свои предпочтения. Томаты они жалуют не очень, могут и пропустить. А вот болгарский перец для них — настоящий деликатес.
Бывает, высадишь крепкую, сочную рассаду, а наутро от неё остаются одни огрызки. Жрут всё подчистую.
Химия в помощь
Самый надежный способ борьбы — специальные гранулы.
- Как использовать: рассыпайте их прямо вокруг любимых растений слизней.
- Как это работает:вВредители ползут на запах, едят гранулы и погибают.
- Важный нюанс: даже если они лезут по головам своих «товарищей», яд всё равно делает своё дело.
Совет от профи: если у вас на участке есть кошки или собаки, ищите гранулы на основе фосфата железа. Они безопасны для питомцев, в отличие от старых средств с метальдегидом.
Ночная охота
Слизни — те ещё партизаны. Днём их почти не видно, они прячутся в сырых и тёмных местах. На «дело» выходят только ночью.
Многие дачники практикуют ручной сбор. Выходят поздно вечером с фонариком и собирают врагов в ведро.
Хитрые ловушки
Слизни очень падки на запахи. Это можно использовать против них:
- Кефирная каша. Оставьте недоеденную кашу, смешанную с кефиром. Слизни сползутся на этот пир со всего огорода.
- Пивные ванны. Вкопайте в землю стаканчик и налейте туда немного дешевого пива. Слизни обожают его запах, падают внутрь и тонут.
- «Туалетная» ловушка. Как ни странно, их привлекают экскременты животных. Некоторые просто собирают их в кучу, а утром выкидывают вместе с «гостями».
Кто нам помогает
По словам агронома, главный союзник садовода — ёж. Не прогоняйте ежиков с участка! Они с удовольствием едят и слизней, и улиток.
Если подкармливаете ежей, знайте: слизни приползут к их миске первыми. Поэтому ставьте еду для колючих помощников там, где проще потом собрать вредителей.
Осторожно: «испанцы»
В последнее время в области всё чаще видят огромных рыжих слизней. Это испанский слизень. Он гораздо крупнее обычных и более живучий.
У него почти нет естественных врагов, потому что он выделяет очень горькую слизь. Если увидели такого — уничтожайте сразу, иначе он захватит весь участок за неделю.
Борьба предстоит долгая, но если сочетать ловушки, гранулы и ночные рейды, урожай удастся спасти.