Ночной сбор и ловушки на газоне: как избавиться от слизней на участке

Слизни уже появились в Ленобласти и поедают рассаду.

Садоводы Ленинградской готовьтесь. На грядки нападают полчища слизней и виноградных улиток. Эта беда повторяется каждый год.

Вредители растут на глазах и уничтожают всё, до чего могут дотянуться.

Что они любят больше всего

Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова, у этих «прожор» есть свои предпочтения. Томаты они жалуют не очень, могут и пропустить. А вот болгарский перец для них — настоящий деликатес.

Бывает, высадишь крепкую, сочную рассаду, а наутро от неё остаются одни огрызки. Жрут всё подчистую.

Химия в помощь

Самый надежный способ борьбы — специальные гранулы.

Как использовать: рассыпайте их прямо вокруг любимых растений слизней.

Как это работает: Вредители ползут на запах, едят гранулы и погибают.

Важный нюанс: даже если они лезут по головам своих «товарищей», яд всё равно делает своё дело.

Совет от профи: если у вас на участке есть кошки или собаки, ищите гранулы на основе фосфата железа. Они безопасны для питомцев, в отличие от старых средств с метальдегидом.

Ночная охота

Слизни — те ещё партизаны. Днём их почти не видно, они прячутся в сырых и тёмных местах. На «дело» выходят только ночью.

Многие дачники практикуют ручной сбор. Выходят поздно вечером с фонариком и собирают врагов в ведро.

Хитрые ловушки

Слизни очень падки на запахи. Это можно использовать против них:

Кефирная каша. Оставьте недоеденную кашу, смешанную с кефиром. Слизни сползутся на этот пир со всего огорода. Пивные ванны. Вкопайте в землю стаканчик и налейте туда немного дешевого пива. Слизни обожают его запах, падают внутрь и тонут. «Туалетная» ловушка. Как ни странно, их привлекают экскременты животных. Некоторые просто собирают их в кучу, а утром выкидывают вместе с «гостями».

Елизавета Тихонова Агроном "Соседка раскладывает по газону экскременты собачьи. Ночью они собираются, а утром она их собирает. И подходят именно собачти, а не кошачьи", - рассказывает эксперт.

Кто нам помогает

По словам агронома, главный союзник садовода — ёж. Не прогоняйте ежиков с участка! Они с удовольствием едят и слизней, и улиток.

Если подкармливаете ежей, знайте: слизни приползут к их миске первыми. Поэтому ставьте еду для колючих помощников там, где проще потом собрать вредителей.

Осторожно: «испанцы»

В последнее время в области всё чаще видят огромных рыжих слизней. Это испанский слизень. Он гораздо крупнее обычных и более живучий.

У него почти нет естественных врагов, потому что он выделяет очень горькую слизь. Если увидели такого — уничтожайте сразу, иначе он захватит весь участок за неделю.

Борьба предстоит долгая, но если сочетать ловушки, гранулы и ночные рейды, урожай удастся спасти.