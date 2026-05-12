Минус 9% за ночь: почему отели Петербурга теряют деньги быстрее московских
Этой весной в гостиничном бизнесе Петербурга что-то пошло не так. Пока Москва держит планку, Северная столица вынуждена заманивать туристов скидками.
Майский провал в Петербурге
В этом году майские праздники не оправдали надежд петербургских отельеров. Выручка падает, а следом за ней ползут вниз и цены.
В среднем ночь в питерском отеле подешевела на 9% и теперь обходится примерно в 5,6 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве цены тоже упали, но всего на 3%, пишет "Деловой Петербург".
В чем причина?
- Короткие выходные. В этом году календарь праздников сложился так, что полноценного долгого отпуска не получилось.
- Режим экономии. Люди начали чаще отказываться от «лишних» поездок. Путешествия стали первой статьей расходов, которую пускают под нож.
- Ценовые войны. Чтобы не стоять пустыми, престижные отели «4 звезды» снижают цены до уровня обычных «трешек». В итоге бюджетным гостиницам приходится падать еще ниже, чтобы хоть как-то выжить.
Правда, разные сервисы дают разную статистику. Например, на «Островке» средний чек в Питере все равно выше — около 8,1 тыс. рублей.
Скорее всего, это связано с тем, что в центре города и в люксовых сегментах цены стараются держать до последнего.
А что с погодой?
Дополнительный удар по туризму в Петербурге нанесла капризная весна. Когда в прогнозе затяжные дожди и холодный ветер, желание гулять по Невскому проспекту у многих пропадает.
Многие туристы стали практиковать «бронирование в последний момент»: смотрят прогноз погоды и, если там +5 и ливень, просто никуда не едут.
Планы на лето 2026: юг вне конкуренции
Несмотря на майские трудности, на лето 2026 года россияне уже активно присматривают жилье. Аналитики составили топ-10 направлений, и сенсаций тут нет.
Лидеры рейтинга:
- Краснодарский край (37% всех броней). Сочи, Анапа и Геленджик — это база, которую ничто не пошатнет.
- Крым (14,4%). Полуостров уверенно держит второе место, несмотря на логистические сложности.
В список также попали Подмосковье (для тех, кто не хочет далеко ехать), Калининград, Минводы и Дагестан.
Петербург в этом списке тоже есть, но летом он чувствует себя гораздо увереннее, чем весной, благодаря сезону белых ночей.
Популярные новички
Интересно, что в топ активно пробиваются Татарстан и Карелия. Люди начали уставать от классического пляжного отдыха и ищут «красивую картинку» для соцсетей и необычную природу. Карелия со своими озерами и Дагестан с горами сейчас находятся на пике моды.
