Минус 9% за ночь: почему отели Петербурга теряют деньги быстрее московских

Цены на гостиницы в городе на Неве в период майских праздников упали сильнее, чем в столице.

Этой весной в гостиничном бизнесе Петербурга что-то пошло не так. Пока Москва держит планку, Северная столица вынуждена заманивать туристов скидками.

Майский провал в Петербурге

В этом году майские праздники не оправдали надежд петербургских отельеров. Выручка падает, а следом за ней ползут вниз и цены.

В среднем ночь в питерском отеле подешевела на 9% и теперь обходится примерно в 5,6 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве цены тоже упали, но всего на 3%, пишет "Деловой Петербург".

В чем причина?

Короткие выходные. В этом году календарь праздников сложился так, что полноценного долгого отпуска не получилось. Режим экономии. Люди начали чаще отказываться от «лишних» поездок. Путешествия стали первой статьей расходов, которую пускают под нож. Ценовые войны. Чтобы не стоять пустыми, престижные отели «4 звезды» снижают цены до уровня обычных «трешек». В итоге бюджетным гостиницам приходится падать еще ниже, чтобы хоть как-то выжить.

Правда, разные сервисы дают разную статистику. Например, на «Островке» средний чек в Питере все равно выше — около 8,1 тыс. рублей.

Скорее всего, это связано с тем, что в центре города и в люксовых сегментах цены стараются держать до последнего.

А что с погодой?

Дополнительный удар по туризму в Петербурге нанесла капризная весна. Когда в прогнозе затяжные дожди и холодный ветер, желание гулять по Невскому проспекту у многих пропадает.

Многие туристы стали практиковать «бронирование в последний момент»: смотрят прогноз погоды и, если там +5 и ливень, просто никуда не едут.

Планы на лето 2026: юг вне конкуренции

Несмотря на майские трудности, на лето 2026 года россияне уже активно присматривают жилье. Аналитики составили топ-10 направлений, и сенсаций тут нет.

Лидеры рейтинга:

Краснодарский край (37% всех броней). Сочи, Анапа и Геленджик — это база, которую ничто не пошатнет.

Крым (14,4%). Полуостров уверенно держит второе место, несмотря на логистические сложности.

В список также попали Подмосковье (для тех, кто не хочет далеко ехать), Калининград, Минводы и Дагестан.

Петербург в этом списке тоже есть, но летом он чувствует себя гораздо увереннее, чем весной, благодаря сезону белых ночей.

Популярные новички

Интересно, что в топ активно пробиваются Татарстан и Карелия. Люди начали уставать от классического пляжного отдыха и ищут «красивую картинку» для соцсетей и необычную природу. Карелия со своими озерами и Дагестан с горами сейчас находятся на пике моды.

