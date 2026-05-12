100 гр хозяйственного мыла и 10 мл масла: муравьев как Ниагарой смоет – простой способ избавления от вредителей
Муравьи представляют огромную угрозу для садовых культур, поскольку они не только уничтожают полезных насекомых, но и наносят вред растениям. Кроме того, они способствуют распространению тли, которая может полностью уничтожить урожай.
Предпочтительными местами обитания для муравьев являются не только участки вблизи плодовых деревьев и кустарников, но и теплицы. Борьба с этими вредителями является сложной задачей, но существуют эффективные методы. Расскажу, как мне удалось вывести этих вредителей с участка.
Я не рекомендую удалять или выкапывать единичные муравейники, так как эти вредители обладают высокой восстановительной способностью, и через некоторое время их популяция не только восстановится, но и значительно увеличится.
Попробуйте следующий метод. Для его реализации потребуется лишь 100 граммов хозяйственного мыла и 10 миллилитров пихтового масла.
Смешайте ингредиенты с водой и обработайте муравейник. Такая комбинация средств привлечет целые колонии божьих коровок, которые являются естественными врагами муравьев и тли. Таким образом вы без особого труда решите проблему с вредителями!
Ранее мы рассказали, как помочь подмерзшим розам.