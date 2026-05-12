Городовой / Полезное / Кидаю свёклу в кипяток на 7 минут — и добавляю одну ложку этого в кастрюлю: мягкая, сладкая и не водянистая
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Танцы Суворова, секретные крыши и барабанный бой: как провести самую атмосферную ночь года в Петербурге Город
100 гр хозяйственного мыла и 10 мл масла: муравьев как Ниагарой смоет – простой способ избавления от вредителей Полезное
Без шпилек, но с «ачивками»: зачем в приложении «Парковки СПб» создали отдельный мир для велосипедов Город
Созревают через 40 дней: этот сорт – настоящий рекордсмен урожайности среди собратьев Полезное
Миллионная под замком и стройки до 2028 года: где в Петербурге сузят дороги и закроют мост Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кидаю свёклу в кипяток на 7 минут — и добавляю одну ложку этого в кастрюлю: мягкая, сладкая и не водянистая

Опубликовано: 12 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Кидаю свёклу в кипяток на 7 минут — и добавляю одну ложку этого в кастрюлю: мягкая, сладкая и не водянистая
Кидаю свёклу в кипяток на 7 минут — и добавляю одну ложку этого в кастрюлю: мягкая, сладкая и не водянистая
Городовой ру
Свёкла варится слишком долго, теряет яркий цвет или остаётся сырой внутри?

Опытные хозяйки давно знают несколько простых хитростей, благодаря которым свёкла получается идеальной без многочасовой варки.

Главная ошибка — слишком сильное кипение. Если варить свёклу на большом огне, верхний слой быстро переваривается, а середина остаётся плотной. В результате она теряет вкус, становится рыхлой и водянистой.

Ещё одна распространённая ошибка — чистить свёклу заранее или отрезать хвостик. Из-за этого сок уходит в воду, а сама свёкла становится бледной и менее сладкой.

Один из самых популярных способов сохранить вкус и насыщенный бордовый цвет — добавить в воду немного кислоты. На литр воды достаточно 1 столовой ложки уксуса или немного лимонного сока.

Этот простой приём помогает:

  • сохранить яркий цвет
  • сделать мякоть более сладкой
  • предотвратить вымывание сока

Свёклу заливают холодной водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. После закипания огонь обязательно уменьшают и варят под крышкой без бурного кипения.

После приготовления горячую воду сразу сливают и заливают свёклу ледяной водой. Именно резкий перепад температуры помогает овощу быстрее "дойти" до готовности и значительно облегчает очистку.

Некоторые хозяйки используют ещё одну хитрость — добавляют в воду несколько ложек растительного масла. Считается, что масло удерживает тепло и помогает корнеплодам быстрее размягчаться.

Но самым быстрым способом многие называют микроволновку. Для этого свёклу просто кладут в посуду с небольшим количеством воды, накрывают крышкой и готовят около 10-12 минут. После этого дверцу не открывают ещё 15 минут.

Есть и ещё более быстрый вариант — пакет с отверстиями. В него кладут чистую свёклу и отправляют в микроволновку на высокой мощности. Небольшие корнеплоды могут приготовиться всего за 7 минут.

После нагрева свёклу сразу опускают в холодную воду — так она становится особенно мягкой и очищается буквально руками.

Ранее мы писали о том, как правильно приготовить рис.

Полезное