Кидаю свёклу в кипяток на 7 минут — и добавляю одну ложку этого в кастрюлю: мягкая, сладкая и не водянистая

Опытные хозяйки давно знают несколько простых хитростей, благодаря которым свёкла получается идеальной без многочасовой варки.

Главная ошибка — слишком сильное кипение. Если варить свёклу на большом огне, верхний слой быстро переваривается, а середина остаётся плотной. В результате она теряет вкус, становится рыхлой и водянистой.

Ещё одна распространённая ошибка — чистить свёклу заранее или отрезать хвостик. Из-за этого сок уходит в воду, а сама свёкла становится бледной и менее сладкой.

Один из самых популярных способов сохранить вкус и насыщенный бордовый цвет — добавить в воду немного кислоты. На литр воды достаточно 1 столовой ложки уксуса или немного лимонного сока.

Этот простой приём помогает:

сохранить яркий цвет

сделать мякоть более сладкой

предотвратить вымывание сока

Свёклу заливают холодной водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. После закипания огонь обязательно уменьшают и варят под крышкой без бурного кипения.

После приготовления горячую воду сразу сливают и заливают свёклу ледяной водой. Именно резкий перепад температуры помогает овощу быстрее "дойти" до готовности и значительно облегчает очистку.

Некоторые хозяйки используют ещё одну хитрость — добавляют в воду несколько ложек растительного масла. Считается, что масло удерживает тепло и помогает корнеплодам быстрее размягчаться.

Но самым быстрым способом многие называют микроволновку. Для этого свёклу просто кладут в посуду с небольшим количеством воды, накрывают крышкой и готовят около 10-12 минут. После этого дверцу не открывают ещё 15 минут.

Есть и ещё более быстрый вариант — пакет с отверстиями. В него кладут чистую свёклу и отправляют в микроволновку на высокой мощности. Небольшие корнеплоды могут приготовиться всего за 7 минут.

После нагрева свёклу сразу опускают в холодную воду — так она становится особенно мягкой и очищается буквально руками.

