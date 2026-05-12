Кидаю свёклу в кипяток на 7 минут — и добавляю одну ложку этого в кастрюлю: мягкая, сладкая и не водянистая
Опытные хозяйки давно знают несколько простых хитростей, благодаря которым свёкла получается идеальной без многочасовой варки.
Главная ошибка — слишком сильное кипение. Если варить свёклу на большом огне, верхний слой быстро переваривается, а середина остаётся плотной. В результате она теряет вкус, становится рыхлой и водянистой.
Ещё одна распространённая ошибка — чистить свёклу заранее или отрезать хвостик. Из-за этого сок уходит в воду, а сама свёкла становится бледной и менее сладкой.
Один из самых популярных способов сохранить вкус и насыщенный бордовый цвет — добавить в воду немного кислоты. На литр воды достаточно 1 столовой ложки уксуса или немного лимонного сока.
Этот простой приём помогает:
- сохранить яркий цвет
- сделать мякоть более сладкой
- предотвратить вымывание сока
Свёклу заливают холодной водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. После закипания огонь обязательно уменьшают и варят под крышкой без бурного кипения.
После приготовления горячую воду сразу сливают и заливают свёклу ледяной водой. Именно резкий перепад температуры помогает овощу быстрее "дойти" до готовности и значительно облегчает очистку.
Некоторые хозяйки используют ещё одну хитрость — добавляют в воду несколько ложек растительного масла. Считается, что масло удерживает тепло и помогает корнеплодам быстрее размягчаться.
Но самым быстрым способом многие называют микроволновку. Для этого свёклу просто кладут в посуду с небольшим количеством воды, накрывают крышкой и готовят около 10-12 минут. После этого дверцу не открывают ещё 15 минут.
Есть и ещё более быстрый вариант — пакет с отверстиями. В него кладут чистую свёклу и отправляют в микроволновку на высокой мощности. Небольшие корнеплоды могут приготовиться всего за 7 минут.
После нагрева свёклу сразу опускают в холодную воду — так она становится особенно мягкой и очищается буквально руками.
Ранее мы писали о том, как правильно приготовить рис.