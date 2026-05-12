Без шпилек, но с «ачивками»: зачем в приложении «Парковки СПб» создали отдельный мир для велосипедов

Петербуржцы смогут строить веломаршруты в приложении.

Петербург часто называют «самым европейским» городом России. Но до звания велосипедной столицы нам пока далеко.

Тем не менее городские власти и сами жители потихоньку начали двигаться в этом направлении. Разбираемся, что изменилось и почему мы всё еще боимся пересаживаться на велики.

Свой кабинет в смартфоне

Главная новость для тех, кто крутит педали: в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» появился «кабинет велосипедиста», сообщили в городском комитете по транспорту.

Это не просто скучная вкладка с текстом, а вполне рабочий инструмент.

Что там можно делать:

Прокладывать маршруты по городу.

Видеть «тепловую карту» (где чаще всего ездят другие).

Находить официальные велопарковки.

Отслеживать свою статистику и даже получать «ачивки» (достижения).

Хотеть — не значит ехать

Аналитики из SuperJob провели опрос и выяснили любопытную вещь. Оказывается, каждый третий петербуржец (30%) не против добираться до работы на велосипеде. Год назад таких людей было меньше.

Но есть нюанс: хотят многие, а едут единицы. Реально используют велик как транспорт всего 2% горожан. С самокатами ситуация похожая: на них гоняют в офис около 3%, хотя присматриваются к этому варианту 16% опрошенных.

Кто эти люди на колесах?

В основном это мужчины и молодежь до 35 лет. У женщин свои аргументы «против». Главные из них — это безопасность на дорогах и строгий офисный дресс-код. Согласитесь, ехать в платье или деловом костюме под питерским дождем — удовольствие сомнительное.

Почему мы всё еще выбираем автобус?

Несмотря на все новшества, 61% петербуржцев заявили: «Велосипед? Нет, спасибо». У самокатов противников еще больше — 73%.

И вот почему:

Инфраструктура. Да, велодорожек становится больше (сейчас их в городе около 150 км), но они часто обрываются в никуда. Погода. Питерский климат с его внезапным снегом в апреле не очень способствует велопрогулкам. Хранение. В старых домах-колодцах и «хрущевках» без лифта таскать велик на четвертый этаж — тот еще фитнес.

