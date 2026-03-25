Кикшеринг под контролем: Петербург усилил контроль над самокатами

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга заключил допсоглашения с операторами кикшеринга Яндекс GO, Юрент и Вуш на 2026 год, чтобы обеспечить соблюдение норм использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Об этом сообщили в Комитете по транспорту. Компании обязались платить в бюджет города за аренду самокатов.
За сезон 2025 года ожидается поступление около 41 млн рублей. Сумма за 2026 год будет определена позже по количеству самокатов на улицах. В 2024 году на транспортную инфраструктуру направили свыше 37 млн рублей.