Из 100 сортов сажаю 1 – и снабжаю урожаем всю деревню: плоды хрустящие, сладкие и без пустот

Опубликовано: 11 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
legion-media
Не сорт, а передовик производства

Вряд ли найдется огород без огурцов. Расскажу, на какой сорт стоит обратить особое внимание.

Гибрид "Ансор" является самоопыляемым раннеспелым сортом, демонстрирующим выдающуюся урожайность как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Первые плоды можно собирать уже через 45 дней после появления всходов. Урожайность сохраняется на высоком уровне даже при неблагоприятных погодных условиях и радует до наступления заморозков, позволяя собирать урожай до полугода.

Один куст способен обеспечить потребности всей семьи, поскольку на каждом узле формируется 3-4 огурца. Плоды характеризуются темно-зеленым цветом, бугорчатой поверхностью, хрустящей текстурой, тонкой кожурой и отсутствием горечи. Кроме того, они не желтеют, не образуют пустот внутри и длительное время сохраняют свои вкусовые качества.

Этот гибрид неприхотлив и теневынослив, что делает его идеальным выбором для регионов с коротким световым днем. Он прекрасно подходит как для употребления в свежем виде, так и для засолки, маринования и консервирования.

Ранее мы рассказали, как избавиться от муравьев на приусадебном участке.

