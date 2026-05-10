В период цветения малины – обязательно: эта подкормка увеличит урожайность ягод в несколько раз – замучаетесь собирать
В период цветения крайне важно обеспечить малине адекватное питание, поскольку это напрямую влияет на качество формирования ягод. Зачастую садоводы недооценивают значимость данной подкормки, что впоследствии приводит к снижению урожайности.
Я считаю оптимальным решением для подкормки малины в фазе цветения калийную селитру. Это удобрение характеризуется высоким содержанием калия (до 46%) и азота (13%).
Азот способствует интенсивному наращиванию вегетативной массы, в то время как калий улучшает размер и вкусовые качества ягод. Кроме того, калий положительно влияет на иммунную систему растения, повышая его устойчивость к заболеваниям и улучшая зимостойкость.
Для приготовления рабочего раствора растворяю 20 граммов калийной селитры в 10 литрах воды, тщательно перемешиваю, а затем поливаю под корень. Уже после первого применения подкормки будет заметно улучшение состояния кустов малины.
Кроме того, важно регулярно удалять сорняки на грядках с малиной, а также обеспечивать культуре оптимальный уровень увлажнения.
