Городовой / Полезное / В период цветения малины – обязательно: эта подкормка увеличит урожайность ягод в несколько раз – замучаетесь собирать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От этого "Римского" салата никто не отказывается: роскошная вкуснятина для праздничного стола Полезное
Вместо мешка удобрений: эти сорняки умножат урожай томатов, огурцов и перцев в 10 раз — просто положите их в лунки Полезное
"Битые" баклажаны по-турецки: ужин, который сметают за минуты — мясо больше не нужно Полезное
Турция - в прошлом: почему россияне теперь выбирают Вьетнам - есть веские причины Полезное
Прогулки сегодня, дожди завтра: синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге к понедельнику Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В период цветения малины – обязательно: эта подкормка увеличит урожайность ягод в несколько раз – замучаетесь собирать

Опубликовано: 10 мая 2026 21:06
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
В период цветения малины – обязательно: эта подкормка увеличит урожайность ягод в несколько раз – замучаетесь собирать
В период цветения малины – обязательно: эта подкормка увеличит урожайность ягод в несколько раз – замучаетесь собирать
Городовой ру
Как добиться большого урожая малины

В период цветения крайне важно обеспечить малине адекватное питание, поскольку это напрямую влияет на качество формирования ягод. Зачастую садоводы недооценивают значимость данной подкормки, что впоследствии приводит к снижению урожайности.

Я считаю оптимальным решением для подкормки малины в фазе цветения калийную селитру. Это удобрение характеризуется высоким содержанием калия (до 46%) и азота (13%).

Азот способствует интенсивному наращиванию вегетативной массы, в то время как калий улучшает размер и вкусовые качества ягод. Кроме того, калий положительно влияет на иммунную систему растения, повышая его устойчивость к заболеваниям и улучшая зимостойкость.

Для приготовления рабочего раствора растворяю 20 граммов калийной селитры в 10 литрах воды, тщательно перемешиваю, а затем поливаю под корень. Уже после первого применения подкормки будет заметно улучшение состояния кустов малины.

Кроме того, важно регулярно удалять сорняки на грядках с малиной, а также обеспечивать культуре оптимальный уровень увлажнения.

Ранее мы рассказали, как ухаживать за лилиями весной.

Полезное