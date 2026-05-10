Город, основанный в 1570 году: его называют "нижегородским Версалем", "кожевенной столицей" - где находится, что посмотреть

Уютный город с богатой историей

Некоторые жители мегаполисов уже устали от шумных и пыльных городов, поэтому они предпочитают посещать небольшие населенные пункты. Один из них принято называть "нижегородским Версалем", городом гончаров и кожевников. Речь идет о Богородске.

Где находится

Город находится в 28-40 км к юго-западу от Нижнего Новгорода. Рядом расположена знаменитая река Ока. На данный момент население Богородска составляет около 33 000 человек.

История

"Датой основания Богородска, расположенного в Нижегородской области, считается 1570 год. Поселение, согласно преданию, возникло на территории между Нижним Новгородом и Муромом, куда царь Иван Грозный переселил после новгородского погрома опальных жителей своенравного города", - сообщает канал "Путешествие по городам и весям".

После основания здесь была построена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, из-за чего населенный пункт и обрел свое название. Статус города Богородск получил только в 1923 году.

В 1632 году населенный пункт перешел к роду Черкасских, а в XVIII веке стал владением Шереметевых. Именно тогда Богородск стал одним из крупнейших центров по обработке кожи. Также в это время активно развивалось гончарное дело.

"В XIX веке местную посуду продавали по всей Волге, до самой Астрахани, а кожа из Богордска пользовалась популярностью не только в России, но и в Европе. Даже Ленин в своей работе "Развитие капитализма в России" описывал Богородск как один из интереснейших примеров капиталистической мануфактуры", - рассказывает источник.

Что посмотреть

На территории Богородска есть множество интересных мест, которые точно нужно посмотреть всем туристам. Посетите смотровую площадку Крутой горы, откуда открывается прекрасный вид на город. Также здесь можно увидеть памятник Василию Шереметеву. После этого стоит отправиться на Кабацкий пруд, который окружен благоустроенной территорией. Тут сохранилась древняя застройка.

"В доходном доме купца Обжорина находится Музей керамики. Мимо точно не пройдете - возле входа установлены несколько арт-объектов в виде керамических котов и печи с горшками. В этом же здании располагается Богородский исторический музей", - сообщил путешественник.

На территории Богородска есть и несколько церквей. Посетите Покровский храм-часовню, Покровскую церковь, церковь Успения Пресвятой Богородицы.

