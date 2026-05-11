Овнам - важные встречи, Львам - сюрпризы, Девам - знакомства: любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая для каждого знака

Что ждет каждого на текущей неделе

Астрологи поделились с порталом "Городовой" любовным гороскопом на период с 11 по 17 мая. Прогноз коснется всех знаков Зодиака.

Овны должны подготовиться к важным встречам, которые способны перейти в романтические свидания. После этого они смогут сделать выбор.

Тельцов ожидают небольшие трудности при взаимодействии с противоположным полом. Возможны недопонимания, но позже они идеально разрешатся для каждой стороны.

Близнецам необходимо сделать первый шаг на пути к счастью. Скромность и нерешительность пора оставить в стороне, иначе можно потерять уникальную возможность.

Ракам нужно провести время с любимым человеком. Это поможет усилить чувства, выстроить более доверительные отношения.

Львов ожидает приятный сюрприз от второй половины. Это может быть небольшой подарок, поход в кино или ресторан.

Девы смогут познакомиться со второй половиной в самом неожиданном месте. Такая встреча точно запомнится на всю жизнь.

Весам достанется полная гармония в отношениях, из-за чего они будут с любимым человеком на одной волне.

Скорпионам стоит отложить любые дела и провести время со второй половиной. Любимый человек точно обрадуется подобному решению.

Стрельцы должны набраться терпения, ведь для хороших отношений потребуется работа. Если даже возникают сложности, то не стоит сдаваться раньше времени.

Козероги смогут влюбиться с первого взгляда, поэтому стоит посмотреть по сторонам. Личная жизнь наладится в один миг.

Водолеи станут душой компании, поэтому им стоит приготовиться к большому количеству знакомств. Одно из них станет судьбоносным.

Рыбам удастся исправить ошибки, которые были допущены в отношениях. Потребуется только внимательность и смелость.

