Говядина "по-царски": настоящая нежнятина — томится сама, а вкус как в ресторане
Мясо получается настолько мягким и насыщенным по вкусу, что буквально распадается на волокна. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- говядина — 900 г,
- мука — для обваливания,
- репчатый лук — 300 г,
- соль — 1 ч. л.,
- вода — 100 мл,
- чёрный молотый перец — по вкусу,
- чеснок — 1-2 зубчика,
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
Говядину нарезаю крупными порционными кусочками. Лучше резать вдоль волокон — так мясо получится особенно сочным и нежным после долгого томления.
Затем обваливаю каждый кусочек в муке. Очень удобно делать это в обычном пакете — и быстро, и кухня остаётся чистой.
На сковороде хорошо разогреваю растительное масло и быстро обжариваю мясо небольшими порциями до румяной корочки. Здесь важно именно обжарить, а не тушить: огонь должен быть сильным.
В казан или толстостенную кастрюлю выкладываю лук, нарезанный полукольцами, и слегка обжариваю его до мягкости и лёгкой золотистости. Сверху отправляю обжаренную говядину, добавляю соль и чёрный перец.
Накрываю крышкой и томлю мясо на огне чуть ниже среднего примерно 1,5 часа. За это время говядина становится настолько нежной, что её легко разделить вилкой.
За 10 минут до готовности добавляю измельчённый чеснок и зелень.
Примерное время приготовления: 2 часа
