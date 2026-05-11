Городовой / Полезное / Говядина "по-царски": настоящая нежнятина — томится сама, а вкус как в ресторане
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какие ошибки нельзя совершать в Турции - придется переплачивать, если ослушаетесь: от этого никто не застрахован Полезное
Овнам - важные встречи, Львам - сюрпризы, Девам - знакомства: любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая для каждого знака Полезное
Из 100 сортов сажаю 1 – и снабжаю урожаем всю деревню: плоды хрустящие, сладкие и без пустот Полезное
Город, основанный в 1570 году: его называют "нижегородским Версалем", "кожевенной столицей" - где находится, что посмотреть Полезное
В период цветения малины – обязательно: эта подкормка увеличит урожайность ягод в несколько раз – замучаетесь собирать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Говядина "по-царски": настоящая нежнятина — томится сама, а вкус как в ресторане

Опубликовано: 11 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Говядина "по-царски": настоящая нежнятина — томится сама, а вкус как в ресторане
Говядина "по-царски": настоящая нежнятина — томится сама, а вкус как в ресторане
Городовой ру
Этот рецепт томлёной говядины не зря называют "по-царски".

Мясо получается настолько мягким и насыщенным по вкусу, что буквально распадается на волокна. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • говядина — 900 г,
  • мука — для обваливания,
  • репчатый лук — 300 г,
  • соль — 1 ч. л.,
  • вода — 100 мл,
  • чёрный молотый перец — по вкусу,
  • чеснок — 1-2 зубчика,
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

Говядину нарезаю крупными порционными кусочками. Лучше резать вдоль волокон — так мясо получится особенно сочным и нежным после долгого томления.

Затем обваливаю каждый кусочек в муке. Очень удобно делать это в обычном пакете — и быстро, и кухня остаётся чистой.

Говядина "по-царски": настоящая нежнятина — томится сама, а вкус как в ресторане - image 1
Говядина "по-царски": настоящая нежнятина — томится сама, а вкус как в ресторане - image 1

На сковороде хорошо разогреваю растительное масло и быстро обжариваю мясо небольшими порциями до румяной корочки. Здесь важно именно обжарить, а не тушить: огонь должен быть сильным.

В казан или толстостенную кастрюлю выкладываю лук, нарезанный полукольцами, и слегка обжариваю его до мягкости и лёгкой золотистости. Сверху отправляю обжаренную говядину, добавляю соль и чёрный перец.

Накрываю крышкой и томлю мясо на огне чуть ниже среднего примерно 1,5 часа. За это время говядина становится настолько нежной, что её легко разделить вилкой.

За 10 минут до готовности добавляю измельчённый чеснок и зелень.

Примерное время приготовления: 2 часа

Ранее мы писали о том, как приготовить лепёшки на завтрак на сковороде.

Полезное