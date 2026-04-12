Беру 100 г муки и 1 яйцо: Готовлю классный завтрак за 10 минут - домашние молят о добавке
Беру 100 г муки и 1 яйцо: Готовлю классный завтрак за 10 минут - домашние молят о добавке

Опубликовано: 12 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Беру 100 г муки и 1 яйцо: Готовлю классный завтрак за 10 минут - домашние молят о добавке
Беру 100 г муки и 1 яйцо: Готовлю классный завтрак за 10 минут - домашние молят о добавке
Рецепт быстрых лепёшек на сковороде.

Если утром вам совсем не хочется долго возиться с приготовлением завтрака, то на помощь придут рецепты для ленивых хозяек.

На канале "Простые рецепты" рассказывают, как приготовить вкусный завтрак для семьи за 10 минут. Понадобится 1 яйцо, 100 граммов муки и кое-что ещё, а получится невероятная вкуснятина.

Для приготовления вкусного завтрака по быстрому рецепту нужно взять:

  • 100 г муки;
  • 1 крупное куриное яйцо;
  • 150 мл молока;
  • 200 г твёрдого сыра;
  • 1 щепотку соли;
  • 1 щепотку разрыхлителя для теста;
  • 30 г сливочного масла.

Рассказываем, как готовить невероятно вкусный завтрак по шагам

  1. Выливаем в миску молоко, его нужно слегка подогреть до тёплого состояния, так разрыхлитель лучше подействует.
  2. Добавить яйцо и перемешать, белок и желток не должны обязательно смешаться идеально, допускаются вкрапления, это нормально.
  3. Теперь добавляем к молочной массе сыр, натёртый крупно, а затем всыплем разрыхлитель, муку и соль.
  4. Перемешаем сырное тесто, оно должно получиться густотой, как на оладьи.
  5. Сковородку разогреваем с маслом, выкладываем сырную массу ложкой, верх разравниваем.
  6. Лепёшку будем жарить под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны, она должна подрумяниться.
  7. Готовую лепёшку снимаем со сковороды, выкладываем на плоское блюдо и смазываем густо сливочным маслом.
  8. Когда масло растает и немного впитается в тесто, нарезаем лепёшку порционно и подаём к столу.
  9. Можно украсить её свежей зеленью, а в отдельную посуду выложить сметану.

Блюдо получается вкусным, нежным и очень сочным, с приятным сырным вкусом. Аромат лепёшки почувствуют даже соседи, потом рецепт у вас будут выпрашивать.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить самые вкусные шампиньоны без варки и жарки, блюдо - проще не бывает.

Автор:
Марина Котова
