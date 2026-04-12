Беру 100 г муки и 1 яйцо: Готовлю классный завтрак за 10 минут - домашние молят о добавке

Если утром вам совсем не хочется долго возиться с приготовлением завтрака, то на помощь придут рецепты для ленивых хозяек.
На канале "Простые рецепты" рассказывают, как приготовить вкусный завтрак для семьи за 10 минут. Понадобится 1 яйцо, 100 граммов муки и кое-что ещё, а получится невероятная вкуснятина.
Для приготовления вкусного завтрака по быстрому рецепту нужно взять:
- 100 г муки;
- 1 крупное куриное яйцо;
- 150 мл молока;
- 200 г твёрдого сыра;
- 1 щепотку соли;
- 1 щепотку разрыхлителя для теста;
- 30 г сливочного масла.
Рассказываем, как готовить невероятно вкусный завтрак по шагам
- Выливаем в миску молоко, его нужно слегка подогреть до тёплого состояния, так разрыхлитель лучше подействует.
- Добавить яйцо и перемешать, белок и желток не должны обязательно смешаться идеально, допускаются вкрапления, это нормально.
- Теперь добавляем к молочной массе сыр, натёртый крупно, а затем всыплем разрыхлитель, муку и соль.
- Перемешаем сырное тесто, оно должно получиться густотой, как на оладьи.
- Сковородку разогреваем с маслом, выкладываем сырную массу ложкой, верх разравниваем.
- Лепёшку будем жарить под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны, она должна подрумяниться.
- Готовую лепёшку снимаем со сковороды, выкладываем на плоское блюдо и смазываем густо сливочным маслом.
- Когда масло растает и немного впитается в тесто, нарезаем лепёшку порционно и подаём к столу.
- Можно украсить её свежей зеленью, а в отдельную посуду выложить сметану.
Блюдо получается вкусным, нежным и очень сочным, с приятным сырным вкусом. Аромат лепёшки почувствуют даже соседи, потом рецепт у вас будут выпрашивать.
