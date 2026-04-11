Заливаю шампиньоны маринадом и забываю на час: не варю и не жарю — проще не бывает

Рецептом идеальных шампиньонов в маринаде поделился автор Дзен-канала "Аймкук".
Ингредиенты
шампиньоны — 200 г, оливковое масло — 2 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, кумин (зира) — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я подготавливаю шампиньоны: быстро промываю их холодной водой, обсушиваю и нарезаю пластинками средней толщины.
Чеснок мелко измельчаю, а зиру слегка раздавливаю ножом, чтобы она раскрыла аромат.
В миске смешиваю соевый соус, оливковое масло, чеснок, зиру и немного чёрного перца. При необходимости добавляю соль, но аккуратно — соевый соус уже солёный.
Добавляю грибы и тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Перекладываю всё в контейнер или банку, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 1 час.
Примерное время приготовления: 10 минут + 1-2 часа на маринование
Ранее мы писали о том, как приготовить глазурь для кулича за минуту.