Заливаю шампиньоны маринадом и забываю на час: не варю и не жарю — проще не бывает

Опубликовано: 11 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Заливаю шампиньоны маринадом и забываю на час: не варю и не жарю — проще не бывает
Заливаю шампиньоны маринадом и забываю на час: не варю и не жарю — проще не бывает
Городовой ру
Ароматный маринад для грибов.

Рецептом идеальных шампиньонов в маринаде поделился автор Дзен-канала "Аймкук".

Ингредиенты

шампиньоны — 200 г, оливковое масло — 2 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, кумин (зира) — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я подготавливаю шампиньоны: быстро промываю их холодной водой, обсушиваю и нарезаю пластинками средней толщины.

Чеснок мелко измельчаю, а зиру слегка раздавливаю ножом, чтобы она раскрыла аромат.

В миске смешиваю соевый соус, оливковое масло, чеснок, зиру и немного чёрного перца. При необходимости добавляю соль, но аккуратно — соевый соус уже солёный.

Добавляю грибы и тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Перекладываю всё в контейнер или банку, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 1 час.

Примерное время приготовления: 10 минут + 1-2 часа на маринование

Автор:
Александр Асташкин
