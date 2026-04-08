Глазурь для кулича за 1 минуту: гладкая, блестящая, вкусная - яйца не нужны

Приближается светлый праздник Пасхи, а значит, самое время вспомнить свои кулинарные таланты! Существует проверенный способ приготовить восхитительную, сияющую глазурь, которая не требует яиц. Она готовится моментально – всего за минуту, застывает за пять, и что самое главное, не крошится при нарезке. Это идеальное решение дляг украшения пасхальных куличей, пишет автор блога "Хозяйка мечты".
Ингредиенты:
- сливочное масло – 30 г;
- сахарная пудра – 300 г;
- сливки жирностью 33% – 50 г;
- ванилин – по желанию, для аромата.
Приготовление:
1. В небольшой кастрюльке или сотейнике соедините сливки (50 мл) и сливочное масло (30 г). Поставьте на плиту и, помешивая, подогревайте смесь. Важно не доводить до кипения! Цель – чтобы масло полностью растаяло и образовалась однородная, гладкая масса.
2. Далее постепенно добавляйте сахарную пудру, одновременно всыпая ванилин, если используете. Тщательно перемешайте венчиком или взбейте миксером до тех пор, пока глазурь не станет идеально гладкой и блестящей. Именно благодаря сливочному маслу она приобретет такую приятную эластичность и великолепный сияющий вид.
Советы:
1. Украшайте глазурью уже остывшие куличи.
2. Пока глазурь еще не застыла, самое время проявить фантазию! Украсьте ее кондитерской посыпкой, цукатами или орешками.
3. Не стоит готовить эту глазурь впрок. Она очень быстро схватывается и сохраняет свой блеск, но после полного застывания работать с ней будет сложнее.
4. Если вдруг глазурь начала густеть в миске до того, как вы успели ее нанести, не беда! Просто поставьте ее в микроволновку на 10-15 секунд, перемешайте – и она снова станет удобной для работы.
