Кефир покупаю пачками - и кидаю в морозилку: на выходе изумительная намазка на хлеб, тает во рту

Устали от привычных намазок на хлеб? Хочется чего-то нового, вкусного и полезного? Тогда этот рецепт точно для вас! Автор блога "Большая книга знаний" предлагает приготовить нежнейший сырный крем, который удивит своей простой. Он станет отличным дополнением к завтраку, а дети будут в восторге от такого десерта, ведь он не только вкусный, но питательный.
Ингредиенты:
- кефир с высокой жирностью - 3 пакетика.
Приготовление:
1. Первым делом отправьте кефир в морозилку до полного замерзания. Лучше всего оставить его там на ночь, чтобы утром сразу приступить к готовке.
2. Когда кефир превратится в лед, снимите упаковку. Заверните замороженный молочный продукт в несколько слоев марли и поместите его в дуршлаг. Оставьте на пару часов, чтобы начался процесс таяния. Затем переставьте всю конструкцию в холодильник на двое суток. Это необходимо для того, чтобы кефир полностью растаял, и вся сыворотка стекла.
3. По истечении этого времени разверните марлю. Перед вами – готовый сырный крем, которой можно намазать на хлеб! Он должен получиться нежным, с приятным творожным вкусом. Приятного аппетита!
