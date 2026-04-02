«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
Кефир покупаю пачками - и кидаю в морозилку: на выходе изумительная намазка на хлеб, тает во рту

Опубликовано: 2 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Рецепт вкуснейшей сырной намазки 

Устали от привычных намазок на хлеб? Хочется чего-то нового, вкусного и полезного? Тогда этот рецепт точно для вас! Автор блога "Большая книга знаний" предлагает приготовить нежнейший сырный крем, который удивит своей простой. Он станет отличным дополнением к завтраку, а дети будут в восторге от такого десерта, ведь он не только вкусный, но питательный.

Ингредиенты:

  • кефир с высокой жирностью - 3 пакетика.

Приготовление:

1. Первым делом отправьте кефир в морозилку до полного замерзания. Лучше всего оставить его там на ночь, чтобы утром сразу приступить к готовке.

2. Когда кефир превратится в лед, снимите упаковку. Заверните замороженный молочный продукт в несколько слоев марли и поместите его в дуршлаг. Оставьте на пару часов, чтобы начался процесс таяния. Затем переставьте всю конструкцию в холодильник на двое суток. Это необходимо для того, чтобы кефир полностью растаял, и вся сыворотка стекла.

3. По истечении этого времени разверните марлю. Перед вами – готовый сырный крем, которой можно намазать на хлеб! Он должен получиться нежным, с приятным творожным вкусом. Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить постную гречневую кашу с овощами.

Автор:
Татьяна Идулбаева
