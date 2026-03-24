Гречка с овощами - вкусное и сытное блюдо на Великий пост-2026: готовится 20 минут, съедается махом

В период Великого поста гречка становится настоящей находкой для тех, кто стремится к здоровому и разнообразному питанию. Эта крупа не только полезна, но и удивительно вкусна. Ее универсальность позволяет готовить множество блюд. Автор блога "Рецепты и кулинария" предлагает попробовать приготовить кашу без мяса. Это простое, сытное и невероятно ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет как для постного стола, так и в качестве гарнира к другим блюдам в обычные дни.
Ингредиенты:
- гречневая крупа – 250 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- соль – 1,5 ч. ложки;
- вода – 400 мл;
- специи - по вкусу;
- растительное масло - для жарки.
Приготовление:
1. Подготовьте все ингредиенты, очистите лук и морковь. Гречку переберите и тщательно промойте.
2. На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук на среднем огне, помешивая, в течение 4-5 минут. Добавьте к луку нарезанную мелкими кубиками морковь. Обжаривайте вместе с луком еще 5-7 минут, пока морковь не станет мягкой, периодически помешивая.
3. Всыпьте в сковороду промытую гречку. Добавьте соль и выбранные специи. Влейте воду комнатной температуры. Можно добавить лавровый лист для аромата. Перемешайте, доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте сковороду крышкой. Готовьте гречку с овощами около 20 минут, пока вся вода не впитается.
Ранее портал "Городовой" рассказал про самый простой способ приготовления глазури для куличей.