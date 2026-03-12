Такую глазурь сделает даже ребенок: без яиц и не осыпается, 5 минут — и кулич превратится в шедевр

Приближается светлый праздник Пасхи, и, конечно же, ни один праздничный стол не обходится без ароматных куличей. А что делает кулич по-настоящему особенным? Разумеется, его нежная, сладкая шапочка из глазури! Замечательно, что приготовить такую глазурь можно даже без яиц, пишет автор блога "Вкусные рецепты с Екатериной".
Ингредиенты:
- сахар – 200 г;
- желатин – 1 чайная ложка:
- вода – 4 столовые ложки;
- лимонный сок – 1 чайная ложка.
Приготовление:
1. Начните с подготовки желатина. В небольшой миске смешайте его с водой и оставьте на полчаса, чтобы он хорошо набух.
2. Тем временем займитесь сахарным сиропом. В кастрюльку налейте воду и добавьте сахар. Поставьте на огонь и варите, помешивая, пока все кристаллики сахара полностью не растворятся.
3. Когда сироп будет готов, аккуратно влейте в него набухший желатин. Теперь самое интересное – взбивание! Добавьте лимонный сок и начните взбивать массу миксером в течение пяти минут.
Восхитительная глазурь готова. Она не только украсит пасхальные куличи, но и порадует превосходным вкусом и простотой приготовления! С рецептом справится даже ребенок.
Ранее портал "Городовой" поделился рецептом пышных пончиков.