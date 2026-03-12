Такую глазурь сделает даже ребенок: без яиц и не осыпается, 5 минут — и кулич превратится в шедевр
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Такую глазурь сделает даже ребенок: без яиц и не осыпается, 5 минут — и кулич превратится в шедевр

Опубликовано: 12 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Рецепт шикарной глазури для кулича

Приближается светлый праздник Пасхи, и, конечно же, ни один праздничный стол не обходится без ароматных куличей. А что делает кулич по-настоящему особенным? Разумеется, его нежная, сладкая шапочка из глазури! Замечательно, что приготовить такую глазурь можно даже без яиц, пишет автор блога "Вкусные рецепты с Екатериной".

Ингредиенты:

  • сахар – 200 г;
  • желатин – 1 чайная ложка:
  • вода – 4 столовые ложки;
  • лимонный сок – 1 чайная ложка.

Приготовление:

1. Начните с подготовки желатина. В небольшой миске смешайте его с водой и оставьте на полчаса, чтобы он хорошо набух.

2. Тем временем займитесь сахарным сиропом. В кастрюльку налейте воду и добавьте сахар. Поставьте на огонь и варите, помешивая, пока все кристаллики сахара полностью не растворятся.

3. Когда сироп будет готов, аккуратно влейте в него набухший желатин. Теперь самое интересное – взбивание! Добавьте лимонный сок и начните взбивать массу миксером в течение пяти минут.

Восхитительная глазурь готова. Она не только украсит пасхальные куличи, но и порадует превосходным вкусом и простотой приготовления! С рецептом справится даже ребенок.

Ранее портал "Городовой" поделился рецептом пышных пончиков.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью