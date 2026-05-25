Гуляем перебежками: синоптики обещают «рваные» дожди и затишье ветра в День города

На День города достаем куртки и не ждем чудес.

В этом году Санкт-Петербургу на день рождения с погодой не очень повезло. Главный синоптик города Александр Колесов подтвердил: похолодание на этой неделе никуда не денется.

Так что, если планируете гулять 27 мая, легкие наряды лучше оставить в шкафу.

Градус бодрости: чего ждать от термометра

Днем 27 мая будет прохладно. Воздух прогреется максимум до +10…+12 градусов. По ощущениям может быть еще холоднее из-за сырости.

Кстати, этот год рискует стать одним из самых холодных в нынешнем столетии. Для сравнения: в 2001 году в этот день было +11,9, а в 2019-м — около +12,5. Так что мы идем на своеобразный «рекорд» по свежести.

Бывало и хуже

Если вам кажется, что +10 — это катастрофа, то синоптик напомнил историю. Раньше на День города бывало и +6…+8 градусов. Правда, такие экстремальные холода случались давно.

Сейчас климат стал мягче, но северная природа все равно любит подкинуть сюрпризы в конце мая.

Зонт — ваш лучший друг

Без дождя не обойдется. Синоптики обещают много осадков. Но есть и хорошая новость: дожди будут кратковременными. Лить весь день «стеной» не должно — будут частые перерывы, чтобы перебежать из кафе в музей или успеть сделать фото.

Ветер наконец-то стихнет

Единственный по-настоящему приятный момент — ветер. В начале недели он буквально сбивал с ног (порывы до 10–15 м/с). К самому празднику центр циклона подойдет ближе, и ветер заметно ослабнет.

Гулять станет комфортнее, зонтики не будет вырывать из рук.

