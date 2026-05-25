Дешевле Сочи, красивее Швейцарии: 5 причин посетить лучший курорт России - любовь с первого вздоха

Почему Кисловодск так манит туристов

Кисловодск давно заслужил звание одной из главных туристических жемчужин России. Сюда едут не только за легендарным нарзаном и чистейшим, щиплющим легкие воздухом. Главный магнит города — его гигантский курортный парк, где можно пропадать сутками. Тут каждый волен выбирать: хотите — неспешно фланируйте по тенистым аллеям, хотите — докажите себе, что можете покорить гору.

Куда лучше не соваться

Некоторые достопримечательности, которые кочуют из всех путеводителей, по факту вызывают лишь скуку. Опытные путешественники (например, авторы блога «Индустриальный турист») советуют не тратить драгоценное время на:

Долину роз (мало роз, много суеты);

Стеклянную струю (объект интересен разве что архитекторам);

Нижний парк (слишком плоско и многолюдно по сравнению с горной частью).

Настоящее приключение

Кисловодск — это самый высокий город среди всех Кавказских Минеральных Вод. Поэтому лежать на шезлонге здесь — преступление против смысла поездки. Самые крутые тропы начинаются там, где парк упирается в Джинальский хребет. Ваши цели: гора Красное Солнышко, а также Малое и Большое Седло.

Предупреждаем сразу: поход на Большое Седло (самую макушку) — это не прогулка в сандалиях. Потребуется выносливость и пара часов напряженного шага. Но когда вы увидите оттуда панораму Кавказа, поймете: оно того стоило.

Где у города душа

Архитектура Кисловодска — это смесь английского чопорного вкуса и восточной сказки.

Нарзанная галерея (1853 год): похожа на средневековый замок из Туманного Альбиона. Ее спроектировал британец Самуил Уптон. Пьете воду — и сразу чувствуете себя леди или лордом.

Нарзанные ванны (1903 год): полная противоположность! Индо-сарацинский стиль с мавританскими узорами. Честно говоря, здание больше напоминает декорации к «Тысяче и одной ночи». И главная изюминка: мозаики на фасаде придумал сам Михаил Врубель.

Что нужно увидеть собственными глазами

Красные камни и «Грибы»

Это не просто скалы, а визитная карточка курорта. Необычный рыжий цвет — подарок природы (гидроокиси азота постарались). На одном из валунов туристы трутся рядом с барельефом Ленина, а на другом — непременно фоткаются с каменным орлом.

Сосновая гора

Хотите проверить свои легкие? Преодолейте 473 ступени. Это жестко, но смотровая площадка награждает вас таким воздухом и таким видом, что одышка забывается мгновенно.

Курортный бульвар — местный Арбат

Главная пешеходная артерия, где стучат каблуки и льется кофе. Раньше тут росли тополя, сегодня — буйство клумб. Вечером бульвар превращается в череду уютных террас ресторанов и лавок с магнитами.

Туевая аллея

Самое мистическое и фотогеничное место для интровертов. Заблудиться тут сложно, а вот ощутить себя героем фэнтези — легко. Аллея спрятана в глубине парка, вдали от шумных маршрутов. Туи растут так плотно, что солнце почти не пробивается, создавая таинственный полумрак. Кто и зачем высадил эту аллею — загадка. И именно эта неизвестность придает прогулке особый шарм.

Ранее "Городовой" сообщал, какие необычные фестивали в России можно посетить этим летом.