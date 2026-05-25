Кипяток, масло, зелень — и через 10 минут получаю гору лепёшек: вкуснее чебуреков, проще хачапури
Тонкое тесто, ароматная зелень и сливочное масло превращают обычные продукты в аппетитное блюдо, которое исчезает со стола ещё горячим.
Ингредиенты:
- мука — 500 г,
- кипяток — 300 мл,
- соль — 1 ч. л.,
- шпинат — 400-500 г,
- укроп — 1 пучок,
- зелёный лук — 1 пучок,
- сливочное масло — 100 г,
- соль — по вкусу.
Приготовление
В глубокую миску вливаю растительное масло, добавляю соль и кипяток.
Постепенно всыпаю просеянную муку и сначала перемешиваю ложкой, а затем замешиваю мягкое эластичное тесто. Оно должно получиться нежным и не липнуть к рукам.
Накрываю тесто полотенцем и оставляю отдохнуть примерно на 20 минут.
Мелко нарезаю шпинат, зелёный лук и укроп. При желании можно добавить любую другую любимую зелень. Слегка подсаливаю начинку и вливаю растопленное сливочное масло. Всё хорошо перемешиваю.
Тесто делю на небольшие кусочки и раскатываю каждый в тонкую лепёшку. На одну половину выкладываю зелёную начинку, накрываю второй половиной теста и тщательно защипываю края.
Разогреваю сухую сковороду и готовлю лепёшки на минимальном огне с двух сторон до красивой золотистой корочки. Готовые горячие лепёшки сразу смазываю растопленным сливочным маслом.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Иногда добавляю в начинку немного сыра или чеснока — получается ещё вкуснее.
