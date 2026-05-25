Кипяток, масло, зелень — и через 10 минут получаю гору лепёшек: вкуснее чебуреков, проще хачапури
Кипяток, масло, зелень — и через 10 минут получаю гору лепёшек: вкуснее чебуреков, проще хачапури

Опубликовано: 25 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Ленивые лепёшки с зеленью идеально подходят как на обед, так и на ужин.

Тонкое тесто, ароматная зелень и сливочное масло превращают обычные продукты в аппетитное блюдо, которое исчезает со стола ещё горячим.

Ингредиенты:

  • мука — 500 г,
  • кипяток — 300 мл,
  • соль — 1 ч. л.,
  • шпинат — 400-500 г,
  • укроп — 1 пучок,
  • зелёный лук — 1 пучок,
  • сливочное масло — 100 г,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

В глубокую миску вливаю растительное масло, добавляю соль и кипяток.

Постепенно всыпаю просеянную муку и сначала перемешиваю ложкой, а затем замешиваю мягкое эластичное тесто. Оно должно получиться нежным и не липнуть к рукам.

Накрываю тесто полотенцем и оставляю отдохнуть примерно на 20 минут.

Кипяток, масло, зелень — и через 10 минут получаю гору лепёшек: вкуснее чебуреков, проще хачапури - image 1

Мелко нарезаю шпинат, зелёный лук и укроп. При желании можно добавить любую другую любимую зелень. Слегка подсаливаю начинку и вливаю растопленное сливочное масло. Всё хорошо перемешиваю.

Тесто делю на небольшие кусочки и раскатываю каждый в тонкую лепёшку. На одну половину выкладываю зелёную начинку, накрываю второй половиной теста и тщательно защипываю края.

Разогреваю сухую сковороду и готовлю лепёшки на минимальном огне с двух сторон до красивой золотистой корочки. Готовые горячие лепёшки сразу смазываю растопленным сливочным маслом.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Иногда добавляю в начинку немного сыра или чеснока — получается ещё вкуснее.

