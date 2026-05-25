Городовой / Новости Петербурга / «Спартак» вырвал право на этот матч по пенальти: ждем 18 июля битву с «Зенитом» за трофей сезона
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
9230 рублей за ночь и Ленин в придачу: почему в 2026 году все едут в Петербург минимум на месяц Новости Петербурга
Швы между плитками снова чистейшие: от сорняков и следа не останется – простой метод борьбы Полезное
Карета императора, шатер лекаря и 800 труб: как не пропустить всё самое интересное в Петропавловской крепости 27 мая Новости Петербурга
Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится Полезное
От чемоданов Халка до футбола на замке: как «Зенит» стал эпохой, от которой все немного устали Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

«Спартак» вырвал право на этот матч по пенальти: ждем 18 июля битву с «Зенитом» за трофей сезона

Опубликовано: 25 мая 2026 15:23
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
«Спартак» вырвал право на этот матч по пенальти: ждем 18 июля битву с «Зенитом» за трофей сезона
«Спартак» вырвал право на этот матч по пенальти: ждем 18 июля битву с «Зенитом» за трофей сезона
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Вероятно, что матч состоится в Нижнем Новгороде.

Российский футбол готовит нам главный подарок. 18 июля в матче за Суперкубок сойдутся две самые популярные команды страны — петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает "Чемпионат".

Это будет битва двух столиц в самом чистом виде.

Как они туда попали?

«Зенит» в очередной раз доказал, что он — машина. Петербуржцы закончили сезон на первом месте, набрав 68 очков.

Но не стоит думать, что это была легкая прогулка. «Краснодар» дышал в спину до последнего тура, отстав всего на два балла.

А вот «Спартак» выбрал более драматичный путь. В финале Кубка России москвичи сошлись с тем же «Краснодаром». Основное время закончилось ничьей 1:1, а в серии пенальти нервы у красно-белых оказались крепче — 4:3.

Так «Спартак» не только забрал трофей, но и получил шанс поквитаться с «Зенитом» на старте нового сезона.

Семаку не до отдыха

Пока футболисты отдыхают, тренеру «Зенита» Сергею Семаку не до сна. Официально он в отпуске, но работа не останавливается. Уже завтра он встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и легендой клуба Константином Зыряновым.

О чем будут говорить? О деньгах и новых игроках. «Зенит» хочет укрепить состав, чтобы в следующем сезоне не подпускать конкурентов так близко. Похоже, летом нас ждут громкие трансферы.

Бедный «Краснодар»

Если кому и сочувствуют болельщики, так это «Краснодару». Команда провела выдающийся сезон, но осталась у разбитого корыта.

В чемпионате им не хватило одной победы до золота, а в Кубке всё решил один промах в серии пенальти. Для «быков» этот год стал настоящей проверкой на прочность.

Что дальше?

График у футболистов в 2026 году будет сумасшедшим:

  • 18 июля — тот самый матч за Суперкубок.
  • 26 июля — старт нового сезона РПЛ.
  • 6 июня 2027 года — следующий финал Кубка России.

Перерыва почти нет. Интересно, что матч за Суперкубок пройдет за день до финала Чемпионата мира. Так что футбольный праздник в середине июля будет просто зашкаливать.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда "Зенит" выйдет из отпуска и где будет тренироваться.

Новости Петербурга