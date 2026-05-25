«Спартак» вырвал право на этот матч по пенальти: ждем 18 июля битву с «Зенитом» за трофей сезона
Российский футбол готовит нам главный подарок. 18 июля в матче за Суперкубок сойдутся две самые популярные команды страны — петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает "Чемпионат".
Это будет битва двух столиц в самом чистом виде.
Как они туда попали?
«Зенит» в очередной раз доказал, что он — машина. Петербуржцы закончили сезон на первом месте, набрав 68 очков.
Но не стоит думать, что это была легкая прогулка. «Краснодар» дышал в спину до последнего тура, отстав всего на два балла.
А вот «Спартак» выбрал более драматичный путь. В финале Кубка России москвичи сошлись с тем же «Краснодаром». Основное время закончилось ничьей 1:1, а в серии пенальти нервы у красно-белых оказались крепче — 4:3.
Так «Спартак» не только забрал трофей, но и получил шанс поквитаться с «Зенитом» на старте нового сезона.
Семаку не до отдыха
Пока футболисты отдыхают, тренеру «Зенита» Сергею Семаку не до сна. Официально он в отпуске, но работа не останавливается. Уже завтра он встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и легендой клуба Константином Зыряновым.
О чем будут говорить? О деньгах и новых игроках. «Зенит» хочет укрепить состав, чтобы в следующем сезоне не подпускать конкурентов так близко. Похоже, летом нас ждут громкие трансферы.
Бедный «Краснодар»
Если кому и сочувствуют болельщики, так это «Краснодару». Команда провела выдающийся сезон, но осталась у разбитого корыта.
В чемпионате им не хватило одной победы до золота, а в Кубке всё решил один промах в серии пенальти. Для «быков» этот год стал настоящей проверкой на прочность.
Что дальше?
График у футболистов в 2026 году будет сумасшедшим:
- 18 июля — тот самый матч за Суперкубок.
- 26 июля — старт нового сезона РПЛ.
- 6 июня 2027 года — следующий финал Кубка России.
Перерыва почти нет. Интересно, что матч за Суперкубок пройдет за день до финала Чемпионата мира. Так что футбольный праздник в середине июля будет просто зашкаливать.
