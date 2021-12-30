Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» наполнены газом до рабочего давления и полностью готовы к работе. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РБК.
В Сети представлен трейлер сериала «Ваша честь». Ролик опубликовал онлайн-кинотеатр More.
«Газпром» увеличит объёмы поставок газа в практически пустые подземные хранилища на европейском континенте. Соответствующее распоряжение отдал российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Цена на газ в Европе во время торгов 4 октября вновь установила рекорд, превысив впервые отметку в 1200 долларов за 1 тыс. куб. м, об этом свидетельствуют биржи ICE.
Стоимость газа на территории Европы превысила историческую отметку в $1000 за тыс. кубометров, побив прошлый рекорд марта 2018 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные биржи ICE.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал скорый запуск газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). По словам Лаврова, СП-2 будет готов уже через несколько дней, после чего начнет свою работу, сообщает ТАСС.
Вариант, при котором транзит российского газа через Украину сохранится только при условии увеличения закупок топлива Киевом у Москвы, не устраивает украинские власти. Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, сообщает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт запуску первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода «Газпром».
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»May 25, 2021
Компания «Газпром», являющаяся монополистом по экспорту трубопроводного газа из России, решила изменить свою стратегию, уделив больше внимания вопросу создания новых мощностей для газопереработки.
Второй сезон сериала-антологии «Любовь. Смерть. Роботы» режиссера Дэвида Финчера выйдет 14 мая. Проект также продлен на третий сезон, премьера которого намечена на 2022 год.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, сколько средств компании придется потратить для перехода на российское программное обеспечение. По его подсчетам, это будет стоить от 180 миллиардов рублей, передает «РБК».
29 ноября в пространстве FREEDOM пройдет премьера нового проекта пианиста-виртуоза Станислава Чигадаева - Chigadaev Big Band. Гости смогут насладиться программой IN THE MOOD - произведения Золотого века джаза.
В среду, 1 июля, белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что России и Белоруссии удалось преодолеть споры о цене на газ и прийти к консенсусу по данному вопросу. Об этом пишет «ТАСС».
Белоруссия продолжает настаивать на новой формуле ценообразования за российский газ.
Министерство энергетики Белоруссии отправило письмо на имя главы «Газпрома» Алексея Миллера, в котором озвучило предложения по условиям поставок газа. В обращении также был поднят вопрос о методике ценообразования на газ в следующем году.
Президент России Владимир Путин поручил ответсеку президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу Игорю Сечину решить проблему недостаточной газификации России.
Компания «Газпром» может начать переговоры с Белоруссией о поставках на 2021 год после того, как соседнее государство погасит свой старый долг на 165 млн долларов.Об этом ТАСС заявил председатель правления копании Алексей Миллер.
Российский президент Владимир Путин встретился с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером для обсуждения проекта газопровода «Сила Сибири — 2». В ходе встречи Путин дал согласие на старт проектно-изыскательных работ для газопровода, передает «РИА Новости».
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило курс и направилось в Мозамбик. Об этом сообщает интернет-ресурс «Лента.ру» со ссылкой на данные портала Myshiptracking.