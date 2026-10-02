Алексей Миллер

В Петербурге всерьез взялись за безопасность исторических зданий, которые находятся на реставрации.
Клуб выкупил 100% акций компании, которой принадлежит «СКА Арена».
Вероятно, что матч состоится в Нижнем Новгороде.
На тот момент "Газпром" был титульным спонсором клуба.
На Крестовском острове в Санкт-Петербурге прямо в акватории Финского залива расположен открытый бассейн «У Флагштока».
Ледниковый период на минималках.
Новый рекорд высоты и скепсис горожан.
В «Газпроме» произошли кадровые перестановки и изменения в структуре компании. Как сообщили в самой компании, пост заместителя председателя правления – главного бухгалтера покинула Елена Васильева, также на другую должность переведен другой заместитель председателя правления – руководитель аппарата правления Михаил Середа.