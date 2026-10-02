Алексей Миллер

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«Газпром» покинули ключевые члены команды Миллера «Газпром» покинули ключевые члены команды Миллера
В «Газпроме» произошли кадровые перестановки и изменения в структуре компании. Как сообщили в самой компании, пост заместителя председателя правления – главного бухгалтера покинула Елена Васильева, также на другую должность переведен другой заместитель председателя правления – руководитель аппарата правления Михаил Середа.
18 фев 2020 08:26
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