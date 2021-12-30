Алексей Миллер

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе цен на газ

В среду, 1 июля, белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что России и Белоруссии удалось преодолеть споры о цене на газ и прийти к консенсусу по данному вопросу. Об этом пишет «ТАСС».