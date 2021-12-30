Все новости / Алексей Миллер

Алексей Миллер

Политика
Миллер доложил Путину о готовности «Северного потока — 2»
Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» наполнены газом до рабочего давления и полностью готовы к работе. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РБК.
30 дек 2021 09:47
Экономика
Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах в Европе
«Газпром» увеличит объёмы поставок газа в практически пустые подземные хранилища на европейском континенте. Соответствующее распоряжение отдал российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.  
28 окт 2021 09:03
Экономика
Цены на газ в Европе впервые взлетели до $1000 за тысячу кубометров
Стоимость газа на территории Европы превысила историческую отметку в $1000 за тыс. кубометров, побив прошлый рекорд марта 2018 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные биржи ICE.
28 сен 2021 11:41
Политика
Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней
Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал скорый запуск газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). По словам Лаврова, СП-2 будет готов уже через несколько дней, после чего начнет свою работу, сообщает ТАСС.
06 сен 2021 16:21
Политика
Витренко назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» по закупкам газа
Вариант, при котором транзит российского газа через Украину сохранится только при условии увеличения закупок топлива Киевом у Москвы, не устраивает украинские власти. Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, сообщает ТАСС.  
26 июл 2021 10:12
Общество
Миллер объявил об изменении стратегии «Газпрома»
Компания «Газпром», являющаяся монополистом по экспорту трубопроводного газа из России, решила изменить свою стратегию, уделив больше внимания вопросу создания новых мощностей для газопереработки.  
29 апр 2021 19:23
Экономика
РБК: переход на российское ПО обойдется «Газпрому» в 180 миллиардов рублей
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, сколько средств компании придется потратить для перехода на российское программное обеспечение. По его подсчетам, это будет стоить от 180 миллиардов рублей, передает «РБК».
23 мар 2021 13:07
Город
Премьерное выступление Chigadaev Big Bаnd пройдет в пространстве FREEDOM
29 ноября в пространстве FREEDOM пройдет премьера нового проекта пианиста-виртуоза Станислава Чигадаева - Chigadaev Big Band. Гости смогут насладиться программой IN THE MOOD - произведения Золотого века джаза.
25 ноя 2020 14:00
Политика
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе цен на газ
В среду, 1 июля, белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что России и Белоруссии удалось преодолеть споры о цене на газ и прийти к консенсусу по данному вопросу. Об этом пишет «ТАСС».
01 июл 2020 14:51
Политика
Белоруссия направила России предложения по поставкам газа
Министерство энергетики Белоруссии отправило письмо на имя главы «Газпрома» Алексея Миллера, в котором озвучило предложения по условиям поставок газа. В обращении также был поднят вопрос о методике ценообразования на газ в следующем году. 
05 июн 2020 14:26
Экономика
«Газпром» назвал сумму белорусского долга за газ
Компания «Газпром» может начать переговоры с Белоруссией о поставках на 2021 год после того, как соседнее государство погасит свой старый долг на 165 млн долларов.Об этом ТАСС заявил председатель правления копании Алексей Миллер.
29 май 2020 16:27
Экономика
Путин одобрил начало проектных работ для газопровода «Сила Сибири - 2»
Российский президент Владимир Путин встретился с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером для обсуждения проекта газопровода «Сила Сибири — 2». В ходе встречи Путин дал согласие на старт проектно-изыскательных работ для газопровода, передает «РИА Новости».
27 мар 2020 14:46
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