Что за открытый бассейн есть на Крестовском острове?

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге расположен уникальный открытый бассейн «У Флагштока» — первый в городе всесезонный бассейн, построенный прямо в акватории Финского залива. Это инженерное чудо, полностью защищённое от волн и льда, стало настоящим местом притяжения для горожан и туристов.
Особенности комплекса
Бассейн входит в состав общественного пространства «Флагшток» и работает круглый год благодаря системе подогрева воды, которая поддерживает температуру в диапазоне 28–32 °C.
Комплекс включает два бассейна:
- Большой бассейн (50×25 м) соответствует олимпийским стандартам. Здесь есть дорожки для скоростного и свободного плавания, глубина — от 1,4 до 1,8 м.
- Малый бассейн (20×10 м) предназначен для отдыха. Его глубина — от 0,6 до 0,9 м, а в режиме гидромассажа он доступен для взрослых во время последнего вечернего сеанса.
Общая площадь зеркала воды составляет 1450 м², а единовременная вместимость комплекса — до 200 человек.
С бассейна открывается панорамный вид на «Лахту», три флагштока и парк 300-летия Петербурга.
Интересные факты
Бассейн был открыт 28 июня 2025 года. Первыми его протестировали ученики спортшкол, а на торжественной церемонии присутствовали губернатор Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Строительство комплекса заняло 2,5 года при поддержке ПАО «Газпром».
На территории рядом с бассейном зимой работает самый большой в мире открытый каток площадью 28 тысяч м², а летом там можно кататься на роликах или скейтборде.
Как добраться
Адрес: Санкт-Петербург, Южная дорога, 28. Комплекс расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Зенит».