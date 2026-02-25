Весна – новая жизнь: как экономно и эффектно обновить квартиру к ее приходу – эксперты делятся лайфхаками

Пара простых изменений – и интерьер заиграл новыми красками

Эксперт по организации пространств Ирина Яшина рассказала, как простые действия могут полностью преобразить вашу квартиру. Никакого сложного ремонта и кардинальных изменений – все быстро и легко.

Проведите ревизию гардероба

Разберите шкаф, достаньте и примерьте вещи, избавьтесь от всего, что вам не подходит и разонравилось. Ведь чтобы купить что-то новое – нужно сначала освободить под этом место. Однако не убирайте теплую одежду – она еще пригодится. В то же время некоторые зимние вещи и обувь можно убирать подальше на сезонное хранение.

Уберитесь в ванной

Избавьтесь от всех средств по уходу за собой с истекшим сроком годности, выбросите пробники, купите новые банные принадлежности. Идеально – купить одинаковые красивые баночки и флаконы, перелить в них шампуни и гели, а разноплановые заводские упаковки выбросить.

Обновите кухню

Речь в первую очередь о текстиле. Салфетки, полотенца, а если вы нацелены серьезно – то и шторы. Весь кухонный текстиль рекомендуется менять как минимум раз в год, и начало весны – идеальное для этого время.

Выбросите посуду со сколами или просто разонравившиеся чашки-тарелки. Купите посуду с рисунками полевых цветов или бабочек.

Также выбросите все залежалые крупы и макароны. Проверьте сроки годности специй и закруток.

Добавьте в спальню яркие акценты

Сделайте интерьер по-весеннему легким и воздушным. Избавьтесь от всего хлама на прикроватных тумбочках – вместо этого поставьте на них свечки, вазу с цветами, диффузор или личный дневник. Купите новое постельное белье, покрывало, декоративные подушки, коврики.

Освежите гостиную

Возможно, пришло время обновить фотографии на стене или добавить новые. То же самое касается и картин – пришла пора поменять пастельные оттенки на яркие, акцентные.

Даже небольшие обновления в жилье приводят к позитивным изменениям в жизни. Попробуйте – и вы сразу почувствуете, как жить стало радостнее и легче.