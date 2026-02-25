Старинный город России, основанный в 1139 году: знаменит на весь мир народным промыслом - что посетить каждому туристу

Провинциальный российский город с богатой историей

На территории России есть множество старинных городов, но один из них является особенным. Речь идет о Торжке. Этот город был основан в 1139 году. Он имеет достаточное количество достопримечательностей, однако всемирную известность получил благодаря уникальному народному промыслу. Об этом мы расскажем чуть позже.

В Торжке очень тихо, спокойно и красиво. Здесь есть что посмотреть каждому туристу, который заинтересован старинными городами страны.

Новоторжский кремль

legion-media

В летописях указывается, что именно с этого кремля началась история Торжка в 1139 году. В центре было построено деревянное укрепление с башнями. Сейчас тут нет старинных стен, но можно посетить музей под открытым небом. Здесь получится увидеть проезжую башню, ремесленную избу, старинные доспехи и оружие.

Музей золотого шитья

«Здесь можно ознакомиться с традиционным промыслом жительниц Торжка. Под экспонаты – расшитые сапоги, пояса, кошельки, филигранно вышитые иконы и праздничные костюмы – отведено несколько комнат. Во время экскурсии вы узнаете о многовековой истории торжокских золотошвей и их достижениях на Всемирных торговых выставках», - сообщает «КП».

Именно этот музей является главной достопримечательностью Торжка. Местное золотое шитье популярно не только в России, но и во всем мире.

Набережная реки Тверцы

legion-media

На берегу реки можно увидеть представительные особняки купцов, которые строили здесь дома в прошлом. Отсюда открывается прекрасный вид на церкви и долину Тверцы.

Воскресенский монастырь

На холме можно увидеть бывший женский монастырь, который действовал до 1722 года. Именно в этот год Петр I издал указ, согласно которому в здании необходимо было наладить выпуск тканей. Фабрика действует здесь до сих пор.

Храм Михаила Архангела

legion-media

«Красивейший пятиглавый храм имеет долгую и непростую историю. Первое здание церкви построили в 1758 году, но к середине XIX века его состояние было плачевным, поэтому городские власти Торжка приняли решение о возведении нового храма», - рассказывает источник.

Новоторжский Борисоглебский монастырь

legion-media

Он является одной из главных достопримечательностей города. Монастырь был заложен в 1038 году, что делает его старейшей обителью России.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой российский город называют "тверской Венецией".