Пулково «отпугивает» птиц: новая система сэкономит авиакомпаниям миллиард долларов
Пулково «отпугивает» птиц: новая система сэкономит авиакомпаниям миллиард долларов

Опубликовано: 25 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В аэропорту успешно протестировали новую систему.

В аэропорту Пулково с успехом испытали инновационную систему ОРНИ, которая помогает избежать столкновений воздушных судов с птицами. Информацию об этом распространила пресс-служба «Ростеха».

По словам представителей компании, использование такой системы позволит авиаперевозчикам ежегодно экономить порядка миллиарда долларов.

Система ОРНИ фиксирует высоту, скорость и маршрут полета до 100 птиц в пределах 10 км и выводит данные на цифровую карту в режиме реального времени.

Это дает возможность быстро реагировать на скопления птиц в зонах взлета и посадки. Кроме того, комплекс автоматической орнитологической защиты оснащен устройствами для отпугивания пернатых и самостоятельно ими управляет.

Благодаря этому персонал освобождается от лишней нагрузки, а охрана работает круглосуточно независимо от погоды.

Система не генерирует собственное радиоизлучение и поэтому не мешает радиоэлектронному оборудованию аэропорта, отметили в пресс-службе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
