Пулково «отпугивает» птиц: новая система сэкономит авиакомпаниям миллиард долларов

В аэропорту Пулково с успехом испытали инновационную систему ОРНИ, которая помогает избежать столкновений воздушных судов с птицами. Информацию об этом распространила пресс-служба «Ростеха».
По словам представителей компании, использование такой системы позволит авиаперевозчикам ежегодно экономить порядка миллиарда долларов.
Система ОРНИ фиксирует высоту, скорость и маршрут полета до 100 птиц в пределах 10 км и выводит данные на цифровую карту в режиме реального времени.
Это дает возможность быстро реагировать на скопления птиц в зонах взлета и посадки. Кроме того, комплекс автоматической орнитологической защиты оснащен устройствами для отпугивания пернатых и самостоятельно ими управляет.
Благодаря этому персонал освобождается от лишней нагрузки, а охрана работает круглосуточно независимо от погоды.
Система не генерирует собственное радиоизлучение и поэтому не мешает радиоэлектронному оборудованию аэропорта, отметили в пресс-службе.