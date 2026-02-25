Не город, а древнейшая жемчужина России: основан в 1177 году, уютный, красивый и тихий – где находится и что в нем посетить

Старинный город с мощной крепостью, красивыми зданиями и увлекательными музеями

На берегу Оки, в 115 километрах от столицы расположился древний и красивый городок, который когда-то был форпостом Московского княжества. Его появление относят к 1140-1160 годам, когда на месте опустевшего славянского поселка первые рязанские князья основали небольшую деревянную крепость. Но официальной точкой отсчета в истории города принято считать 1177 год – время его упоминания в Лаврентьевской летописи в качестве поста Рязанского княжества и ремесленно-торгового поселения.

Legion-Media

Конечно, речь идет о Коломне. Сегодня здесь проживает чуть более 132 000 человек. В последние годы город стал центром притяжения туристов и по праву считается древнейшей жемчужиной Подмосковья. Здесь мощная крепость гармонично сочетается с тихими улочками, красивыми храмами и старинными домами.

Достопримечательности Коломны

Коломенский кремль

Legion-Media

Главной достопримечательностью Коломны считается Коломенский кремль. Его возвели из камня еще в 16 веке по указу Василия III после того, как татаро-монгольские полчища сожгли прежние деревянные укрепления.

К строительству кремля были привлечены как московские, так и итальянские архитекторы, которые в то время считались одними из лучших. Именно поэтому кремль в Коломне напоминает многие крепости на севере Италии.

В 16 веке Коломна стала южным форпостом Московского государства. А Иван Грозный собирал здесь войско перед походом на Казань.

Маринкина башня

Legion-Media

Визитной карточкой Коломны считается Маринкина башня. С нее открывался обзор на реку Коломенку и подступы города, поэтому она имела стратегическое значение. Свое название башня получила в 17 веке, когда жена Лжедмитрия II, польская королева Марина Мнишек после поражения самозванцев попала в плен и была доставлена в Коломну.

Согласно преданию, ее содержали именно в этой башне. По легенде, Марина или погибла здесь при загадочных обстоятельствах, или ее казнили. Считается, что в башне или рядом с ней до сих пор спрятаны драгоценности Мнишек.

Legion-Media

Перед башней можно увидеть величественный монумент, посвященный Дмитрию Донскому. Он был установлен в память о победе на Куликовской битве

Успенский собор

Legion-Media

Коломна богата храмами, которые строились на средства местных купцов. Главным храмом города считается Успенский собор. В его стенах можно увидеть список с образа Донской иконы Божьей матери. До середины 17 века она хранилась в соборе, а после ее забрал в Москву Иван Грозный. Сейчас икона находится в собрании Третьяковской галереи.

Храм Николы на Посаде

Legion Media

Одним из самых эффектных храмов Коломны считается храм Николы на Посаде. Он был возведен в начале 18 века в стиле московского узорочья с 5 рядами разноцветных кокошников и шатровой колокольней. Строительство профинансировали местные купцы.

Знаменитые угощения Коломны

Legion-Media

Кроме того, Коломна славится своей пастилой. Ее можно продегустировать в двух музеях: в музее истории со вкусом "Коломенская пастила" и в Музейной фабрике пастилы в доме купцов Чуприковых. А если вам посчастливиться побывать в Коломне в начале сентября, то вы сможете увидеть ежегодный яблочно-книжный фестиваль. Помимо дегустации пастилы и свежих яблок от местных садоводов здесь можно поучаствовать в интересных мастер-классах и встретиться с известными и начинающими писателями.

Также туристы очень хвалят местные калачи, преснушки и другие изделия из хлеба, которые можно отведать в музее "Калачная". А староколоменские напитки из меда, ставшие известными еще в эпоху Дмитрия Донского, можно продегустировать в музее "Тайны коломенской медовуши".

Как добраться до Коломны

Доехать до Коломны можно из Москвы: на элетричке с Казанского вокзала или на автобусе со станции метро "Котельники".

Ранее мы сообщали, какой город в России можно перепутать с европейским курортом.