Петербург реагирует на трагедию: отдельный центр для детей-сирот и мам

Правительство Санкт-Петербурга одобрило реорганизацию Комплексного центра социального обслуживания населения в Красносельском районе.
Центр разделят на два отдельных подразделения с новыми задачами и профилем работы.
Выделят самостоятельный «Центр социальной помощи семье и детям», который возьмет на себя поддержку несовершеннолетних в сложных жизненных обстоятельствах, сирот, молодых мам с новорожденными, ВИЧ-инфицированных, лиц с зависимостью от психоактивных веществ, а также малышей до трех лет из многодетных семей участников военных действий.
Кроме того, помощь получат люди, отбывающие наказание без изоляции или недавно вышедшие из мест лишения свободы. Об этом говорится в постановлении на сайте Смольного.
Оставшийся комплексный центр сосредоточится на пожилых людях, инвалидах, лицах, потерявших возможность самообслуживания из-за заболеваний или травм, а также на гражданах без фиксированного места жительства.
Реорганизация последовала за трагедией с 9-летним Пашей. 30 января мальчик исчез. Оказалось, он часто подрабатывал мытьем фар автомобилей за деньги.
Позднее всплыло видео, где ребенок садится в белую машину. Преступник признался в убийстве, тело нашли в водоеме в 162 км от Петербурга. На компьютере у него обнаружили материалы с детской порнографией.
В отношении матери погибшего завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья существовала на социальные выплаты.