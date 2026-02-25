Городовой / Город / Петербург реагирует на трагедию: отдельный центр для детей-сирот и мам
Петербург реагирует на трагедию: отдельный центр для детей-сирот и мам

Опубликовано: 25 февраля 2026 20:00
Петербург реагирует на трагедию: отдельный центр для детей-сирот и мам
Петербург реагирует на трагедию: отдельный центр для детей-сирот и мам
Комплексный центр соцобслуживания населения Красносельского района разделят на два направления.

Правительство Санкт-Петербурга одобрило реорганизацию Комплексного центра социального обслуживания населения в Красносельском районе.

Центр разделят на два отдельных подразделения с новыми задачами и профилем работы.

Выделят самостоятельный «Центр социальной помощи семье и детям», который возьмет на себя поддержку несовершеннолетних в сложных жизненных обстоятельствах, сирот, молодых мам с новорожденными, ВИЧ-инфицированных, лиц с зависимостью от психоактивных веществ, а также малышей до трех лет из многодетных семей участников военных действий.

Кроме того, помощь получат люди, отбывающие наказание без изоляции или недавно вышедшие из мест лишения свободы. Об этом говорится в постановлении на сайте Смольного.

Оставшийся комплексный центр сосредоточится на пожилых людях, инвалидах, лицах, потерявших возможность самообслуживания из-за заболеваний или травм, а также на гражданах без фиксированного места жительства.

Реорганизация последовала за трагедией с 9-летним Пашей. 30 января мальчик исчез. Оказалось, он часто подрабатывал мытьем фар автомобилей за деньги.

Позднее всплыло видео, где ребенок садится в белую машину. Преступник признался в убийстве, тело нашли в водоеме в 162 км от Петербурга. На компьютере у него обнаружили материалы с детской порнографией.

В отношении матери погибшего завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья существовала на социальные выплаты.

