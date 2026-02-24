Красота без небоскребов: почему в центре Санкт-Петербурга вы не увидите зданий выше 42 метров

Секрет низких зданий в центре культурной столицы России раскрыт

В наши дни самые популярные города во всем мире привлекают посетителей своими башнями и небоскребами, крыши которых теряются в облаках. Санкт-Петербург из год в год неизменно занимает самые высокие позиции в вопросах туризма и привлечения путешественников, но вот высоких зданий в его центре вы никогда не найдете. Здесь просто нельзя строить дома выше 42 метров. Чем объясняется запрет, раскрывает автор дзен-канала "Алексей Куклев | Дневник Лёхи".

Итак, приезжая в центр Питера, вы сразу заметите, что здесь как будто бы все создано на одном уровне. Все дело в строгом законе. Согласно градостроительным нормам, в историческом центре культурной столицы России действует ограничение высоты — не выше 42 метров. Это позволяет центру города выглядеть целостно и не утрачивать атмосферу XIX века.

Любителей высоты и смотровых площадок это разочарует, но, согласитесь, некая романтика в этом все же есть. Прохаживаешься, не торопясь, по Невскому проспекту и не ощущаешь давления небоскребов - вокруг лишь ровные черты, купола и чувство свободы. Запрет на строительство домов выше 42 метров в Санкт-Петербурге не позволяет современной архитектуре разрушать гармонию городских перспектив.

Ограничение высоты сооружений в Питере уходит истоками в 1844 год, когда вступил в силу высотный регламент, согласно которому нельзя было возводить жилые дома выше 23,5 метров, а высота новых домов не должна была превышать ширину улиц и переулков, где они строились.

