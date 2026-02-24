Городовой / Полезное / Герани до конца февраля - прежде всего: 1 ложка в воду - и растение выстреливает цветочными шапками 24/7, бутоны не сосчитать
Полезное
Опубликовано: 24 февраля 2026 15:35
Какая подкормка позволит запустить в марте бутонизацию герани

Герань может цвести в любое время года, но для этого ей нужны подкормки. Реально обойтись даже без покупных удобрений из магазинов. Растение не является прихотливым, поэтому подойдут более простые варианты.

Агроном Ксения Давыдова рассказала «Городовому» об эффективной подкормке, которую нужно внести до конца февраля. При соблюдении этого условия цветение герани начнется уже в марте. Для подкормки понадобятся:

  • глицерин – 1 столовая ложка;
  • вода – 1 литр.

Подготавливаем воду комнатной температуры, добавляем глицерин и размешиваем. Поливаем грунт в горшке обычной водой. Этот шаг является обязательным, иначе герань может получить ожоги корневой системы. Только после этого вносим подкормку.

Повторяем процедуру один раз в месяц. Первые бутоны начнут появляться на растении спустя две недели после февральского внесения. Цветение герани станет особенным благодаря ярким пышным шапкам. Глицерин помогает удержать влагу в клетках растения, из-за чего листья становятся более крепкими. Это вещество также стимулирует цветение, делая его долгим.

Советы агронома:

«Подкормка глицерином подходит не только для герани. Используйте ее и для других комнатных растений».

«Во время полива под корень старайтесь не задевать листья и стебли герани. Если влага все-таки попала на эти части растения, то сразу удалите ее влажной тряпочкой».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подкармливать фиалку касторовым маслом.

Полина Аксенова
