Отлов с камерой и карантином: мэрия Петербурга объявляет тендер за 6 млн

Власти Санкт-Петербурга выделят средства на программу контроля популяции бесхозных животных. Комитет по благоустройству разместил на портале закупок тендер на услуги по ловле и вакцинации уличных кошек.
Максимальная цена контракта — 6,02 млн рублей. Победитель, которого определят 4 марта, должен применить всесторонний подход: отлавливать животных, доставлять их в временные пункты содержания, вакцинировать, а также устраивать — возвращать прежним владельцам или выпускать обратно в места обитания неагрессивных особей.
Контракт предусматривает жесткие правила. Подрядчик действует по запросам комитета, фиксируя отлов на видео для подтверждения гуманности.
Все пойманные кошки проходят 10-дневный карантин в приютах, где их стерилизуют, прививают, обрабатывают от паразитов и лечат при необходимости.