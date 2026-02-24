Городовой / Город / Отлов с камерой и карантином: мэрия Петербурга объявляет тендер за 6 млн
Отлов с камерой и карантином: мэрия Петербурга объявляет тендер за 6 млн

Опубликовано: 24 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Подрядчик будет работать по заявкам от комитета и обязан вести видеозапись процесса отлова для подтверждения гуманности методов.

Власти Санкт-Петербурга выделят средства на программу контроля популяции бесхозных животных. Комитет по благоустройству разместил на портале закупок тендер на услуги по ловле и вакцинации уличных кошек.

Максимальная цена контракта — 6,02 млн рублей. Победитель, которого определят 4 марта, должен применить всесторонний подход: отлавливать животных, доставлять их в временные пункты содержания, вакцинировать, а также устраивать — возвращать прежним владельцам или выпускать обратно в места обитания неагрессивных особей.

Контракт предусматривает жесткие правила. Подрядчик действует по запросам комитета, фиксируя отлов на видео для подтверждения гуманности.

Все пойманные кошки проходят 10-дневный карантин в приютах, где их стерилизуют, прививают, обрабатывают от паразитов и лечат при необходимости.

Автор:
Юлия Аликова
Город
