«Вы участвуете в спецоперации по поимке преступника», или не дайте близкому лишиться миллионов: вот как ведут себя после обработки мошенниками Legion-Media 5 безошибочных признаков того, что ваш близкий под влиянием мошенников Психолог Нестик Тимофей Александрович рассказал, по каким признакам можно понять, что человека профессионально обработали мошенники. Во-первых, человек начинает отдаляться от близких. Ему становится сложно обсуждать личные темы, он закрывается от семьи и не идет на контакт. Он старается почаще быть в одиночестве, а если ему кто-то звонит – уходит на улицу или в другую комнату. Во-вторых, человек становится напряженным, словно он решает в уме какую-то сложную и срочную задачу. Когда его спрашивают, чем он занимается, тот отвечает, что занят важным делом – и не предоставляет никаких подробностей. В-третьих, он покупает новую SIM-карту или смартфон. А когда вы подходите к нему, он закрывает экран смартфона/ноутбука/планшета или сворачивает открытые вкладки. В-четвертых, характер человека, находящегося под влиянием мошенников, тоже претерпевает изменения. В нем проявляются подавленность, тревожность, раздражительность, недоверие к близким. Он может страдать от бессонницы, испытывать депрессивные периоды. В-пятых, его поведение становится нелогичным. Например, он может внезапно уехать куда-то на такси, встретить курьера неизвестно с чем, собрать вещи в дорогу и не объяснить, куда. Он может намеренно пропускать ваши звонки или отвечать с задержкой, беспричинно держать смартфон на беззвучном режиме. Как помочь жертве мошенников В первую очередь – не стоит оставлять его с бедой один на один. Будьте максимально корректны и осторожны, и при этом дайте ему понять, что вы в курсе случившегося и что вам можно довериться. Поговорите с ним и дайте ему понять, что он не виноват. Помогите ему при взаимодействии с банками и правоохранительными органами. В первую очередь свяжитесь с банком, чтобы заблокировать карты и счета, поменяйте пароли от госуслуг, соцсетей, мобильного банка. Составьте заявление в полицию, подготовьте доказательства мошенничества (номера телефонов, скриншоты переписки). Если мошенники заставили человека оформить кредит – потребуется инициировать процедуру банкротства. Такие действия помогут жертве сконцентрироваться на конкретных действиях, снизить ущерб и повысить шансы на поимку преступников.