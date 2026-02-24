Хайям назвал беду пострашнее чумы: актуально и в наши дни – нужно успеть спастись

Ученый, поэт и мыслитель Омар Хайям, живший около тысячи лет назад, оставил после себя наследие, актуальность которого сохраняется и по сей день. Его рубаи продолжают вызывать живой интерес и активно обсуждаются, что свидетельствует о непреходящей силе его художественного дарования.
Персидский автор покоряет сердца читателей благодаря глубокой мудрости, заложенной в его лирике, и лаконичности изложения, что особенно ценно в условиях современного информационного потока.
Многочисленные наставления Хайяма остаются актуальными и глубокими даже в контексте современных реалий. В частности, он выделял то, что считал наиболее опасным в человеческой жизни:
Многопространственны и многомирны
По тысячам дорог в нас выходы из тьмы.
Что жизнь и смерть? Страшись однообразья:
Яд пустоты его опаснее чумы!
В данном случае сложно не согласиться с персидским мыслителем: цикличность и монотонность, порождающие серость и скуку, негативно сказываются как на профессиональной деятельности, так и на личных взаимоотношениях, а порой и на жизни в целом.
