Городовой / Полезное / Хайям назвал беду пострашнее чумы: актуально и в наши дни – нужно успеть спастись
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Хайям назвал беду пострашнее чумы: актуально и в наши дни – нужно успеть спастись

Опубликовано: 24 февраля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Хайям назвал беду пострашнее чумы: актуально и в наши дни – нужно успеть спастись
Хайям назвал беду пострашнее чумы: актуально и в наши дни – нужно успеть спастись
Городовой ру
Минутка мудрости от персидского поэта

Ученый, поэт и мыслитель Омар Хайям, живший около тысячи лет назад, оставил после себя наследие, актуальность которого сохраняется и по сей день. Его рубаи продолжают вызывать живой интерес и активно обсуждаются, что свидетельствует о непреходящей силе его художественного дарования.

Персидский автор покоряет сердца читателей благодаря глубокой мудрости, заложенной в его лирике, и лаконичности изложения, что особенно ценно в условиях современного информационного потока.

Многочисленные наставления Хайяма остаются актуальными и глубокими даже в контексте современных реалий. В частности, он выделял то, что считал наиболее опасным в человеческой жизни:

Многопространственны и многомирны
По тысячам дорог в нас выходы из тьмы.
Что жизнь и смерть? Страшись однообразья:
Яд пустоты его опаснее чумы!

В данном случае сложно не согласиться с персидским мыслителем: цикличность и монотонность, порождающие серость и скуку, негативно сказываются как на профессиональной деятельности, так и на личных взаимоотношениях, а порой и на жизни в целом.

Ранее мы рассказали, как быть, если твоя любовь безответна.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью