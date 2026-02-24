На Красное море, но не Египет: куда полететь отдыхать и сколько это стоит – отвечают в АТОР

Куда полететь в отпуск, если Египет надоел

В Ассоциации туроператоров России рассказали о курортах на Красном море, которые могут стать отличной альтернативой надоевшему Египту. Ведь Саудовская Аравия, Иордания и Израиль предлагают нечто иное: уникальные экскурсии, чистые пляжи и премиальные отели. Но есть нюансы.

Куда полететь вместо Египта

По словам экспертов, Space Travel, отдых на Красном море за пределами Египта пользуется спросом, и при этом лидерами здесь остаются Саудовская Аравия и Иордания. Израиль заметно уступает, так как продажа туров в эту страну пока ограничена.

Эксперты туроператора FUN&SUN рассказали, что в сравнении с традиционными курортами Красного моря Шарм-эль-Шейхом и Хургадой направление Саудовской Аравии пока остается нишевым для российского рынка и позиционируется в основном в премиальном сегменте, с упором на новые курорты, уникальные локации и высокий сервис.

При этом израильский Эйлат и иорданский курорт Акаба по традиции ориентированы на индивидуальных туристов. Выбор гостиниц здесь ограничен, средний чек выше, но вместе с тем гораздо интереснее экскурсионная и природная составляющая. При этом в Иордании туристы стремятся больше покупать экскурсии, нежели отдыхать на пляже.

Отличия пляжей

Что касается пляжей, то Саудовская Аравия нисколько не уступает по красоте Египту, но с точки зрения чистоты и нетронутости его превосходит. В израильском Эйлате пляжи в основном общественные городские или частные при гостиницах. В Акабе пляжи песчаные: есть общественный, а есть при отелях.

Сколько ехать от аэропорта до отеля

В Египте из аэропорта Шарм-эль-Шейха и Хургады в гостиницы можно добраться за 15-20 минут. То же время занимает поездка из аэропорта Рамон до Эйлата. В иорданский город-курорт Акабу ехать чуть дольше. В Саудовской Аравии ситуация посложнее: из аэропорта Джидды до курорта Red Sea придется добираться около 5 часов.

Стоимость тура

Стоимость недельного отдыха в Египте по системе "все включено" начинается от 119 000 рублей на двоих. За такой же тур в Саудовскую Аравию придется заплатить от 365 000 рублей на двоих. Цены на путевку в Иорданию начинаются от 141 000 рублей на двоих. Эйлат для продаж в организованном сегменте пока закрыт.

