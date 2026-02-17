Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок

Нашлась бюджетная альтернатива Дубаю

Россияне начали все чаще проявлять интерес к новому курорту у моря. Ведь он оказался бюджетнее ОАЭ и красивее Турции, которая многим приелась. При этом добраться до курорта можно без пересадки: открылись прямые авиарейсы из Москвы. Да и визу оформлять не нужно, что очень порадовало путешественников.

Речь идет о курорте Салала на юге Омана. Он расположен на берегу Аравийского моря. Из-за изумрудного оттенка воды Салалу часто сравнивают с Мальдивами.

Первые гостиницы на курорте начали появляться всего 15 лет назад. Туристы из России только открывают для себя это направление. Ведь прямые авиарейсы из Москвы запустили в декабре 2025 года.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), время полета из российской столицы до Салалы составляет 7 часов. Основной сезон для путешественников из Европы и РФ здесь приходится на октябрь-май. В это время воздух здесь прогревается до комфортных +28 градусов, а температура воды составляет +26. В Салале любят отдыхать жители Италии, Польши, Германии, Венгрии, Словакии и Румынии. Теперь же это направление открывают для себя российские туристы.

Летом на курорте начинается сезон дождей. Температура воздуха здесь в это время сохраняется на уровне +31 градусов. Море очень неспокойное, поэтому покупаться вряд ли удастся. Однако именно летом отели в Салале переполнены, так как жители жарких стран Персидского залива отдыхают здесь от изнуряющего зноя.

Пляжи в Салале напоминают мальдивские: светло-бежевый, даже белесый песок с мягким входом в море. Отдыхать здесь одно удовольствие. На курорте 18 комфортных отелей с развитой инфраструктурой, многие из них работают по системе "Все включено".

Стоимость туров в Салалу из Москвы на неделю начинается от 168 000 рублей на двоих, из Казани – от 196 000 рублей. В стоимость путевки включены питание, проживание и прямой авиаперелет.

