Не достопримечательность, а историческое ядро Санкт-Петербурга: что посмотреть в Петропавловской крепости - цены, где находится

Историческое место, которое нужно посетить каждому туристу

Одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга является Петропавловская крепость. Именно это место считается историческим ядром города, поэтому его важно посетить каждому туристу.

Нахождение достопримечательности

Петропавловская крепость расположена на Заячьем острове. К нему ведут два моста – Иоанновский и Кронверкский. Добираться можно даже на метро – ближайшая станция «Горьковская».

Почему крепость была построена на Заячьем острове

«Петропавловская крепость была заложена 27 мая 1703 года по приказу Петра I, чтобы защитить новые земли России и обеспечить контроль над Балтийским морем. Этот день считается датой основания Санкт-Петербурга. Крепость была спроектирована как бастионная система обороны на Заячьем острове, который выбран из-за его стратегического положения», - сообщает сайт «Alex Blog».

Стоимость посещения

Попасть на территорию Петропавловской крепости можно бесплатно. Но если вы желаете посетить местные музеи, то придется заплатить. Здесь можно приобрести как комплексные билеты, так и обычные.

С 1 января по 30 апреля и с 1 ноября по 31 декабря (без посещения «Крепости Орешек») билет на взрослого будет составлять 1900 рублей, для учащихся россиян и пенсионеров цена будет ниже – 1500 рублей. Срок действия комплексного билета не превышает 14 календарных дней.

Также можно приобрести единый билет, который будет распространяться на ограниченное количество объектов. Стоимость для взрослых – 1500 рублей, для учащихся РФ – 800 рублей, для пенсионеров – 700 рублей.

При необходимости каждую локацию можно оплачивать отдельно, но такой вариант получится менее выгодным, чем вышеуказанные.

Что посмотреть кроме музеев

«В Петропавловской крепости пять ворот: Петровские, Невские, Иоанновские, Васильевские и Никольские. Основными считаются Петровские ворота. Они находятся уже внутри, за стенами крепости», - рассказал источник.

Невские ворота находятся с левой стороны от Петровских. Именно сюда прибывали суда с различными грузами и людьми.

Во время осмотра крепости необходимо учесть, что в полдень там всегда раздается пушечный залп. Это происходит ежедневно, из-за чего уже стало давней традицией. Стрелять из пушки начали с XVIII века. Некоторые местные жители сверяли подобным образом часы, а капитаны кораблей могли производить корректировку приборов.

Одной из главных достопримечательностей крепости является Петропавловский собор. Это здание стало первым высотным в городе. Его архитектура отражает влияние европейской культуры. Именно этот собор является усыпальницей для многих российских императоров и императриц. Здесь покоятся: Петр I, Екатерина Великая, Александр II, Николай II с семьей.

