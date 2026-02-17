От завода к рельсам: третий «Балтиец» прошёл в депо «Автово» на тесты

Октябрьский электровагоноремонтный завод поставил петербургскому метро третий шестивагонный поезд «Балтиец» в синей расцветке для второй линии. Состав уже доставлен в электродепо «Автово», сообщила пресс-служба Комтранса.
После перегона в депо «Выборгское» поезд пройдет техосмотр и вскоре отправится на испытания. Инженеры проверят системы безопасности, электронику, двери, интерьер и оборудование вагонов.
Первые два состава сейчас проходят пусконаладку. В метро Санкт-Петербурга в планах — ввод 950 новых вагонов.