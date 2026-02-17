От завода к рельсам: третий «Балтиец» прошёл в депо «Автово» на тесты

Новости по теме

«Балтиец» в депо «Автово»: обкатка на синей ветке метро Петербурга началась

Из 100500 сортов в 2026 году выбираю 1 – и гребу урожай вагонами: плоды по 1 кг, на вкус – чисто "мясо"

Нашла идеальный вагон РЖД: там все купе одноместные – не поездка, а сплошное удовольствие

Проводник раскрыл секрет: почему пассажиры инстинктивно бегут от первого и последнего вагона — это не просто тряска

ЧП на Дальнем Востоке: свыше 15 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

