Блины по-пушкински и парад Маслениц: события выходных в Петербурге

Новости по теме

Розовые блины Пушкина: как приготовить десерт из XIX века по секретному рецепту Арины Родионовны

Перейти

На Масленицу в Петербурге едят розовые блины: готовим по рецепту Арины Родионовны

Перейти

Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура

Перейти

Не достопримечательность, а историческое ядро Санкт-Петербурга: что посмотреть в Петропавловской крепости - цены, где находится

Перейти

Сахару в тесте не место - причины не добавлять его в блины на Масленицу назвал опытный кулинар

Перейти