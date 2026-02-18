Блины по-пушкински и парад Маслениц: события выходных в Петербурге

Городской комитет по культуре опубликовал перечень мероприятий.
В Ленинградском зоопарке 21 февраля организуют развлечения с фотозонами у большой матрешки и сказочных персонажей.
Посетителей ждут мастер-класс по изготовлению масок, поезд в масленичном стиле, танцы, подвижные игры и квест с блинами в награду; завершится все сжиганием чучела Зимы.
Петропавловская крепость
Празднование Масленицы пройдет здесь 21–22 февраля в формате фестиваля «Сударыня Масленица».
В программе — хоровое выступление, этно-битбокс, огромный розовый блинный пирог по рецепту няни Пушкина Арины Родионовны, а также световое шоу над Кронверкским проливом.
Павловск
В музее-заповеднике «Павловск» 21–22 февраля устроят детские забавы на «Потешной Масленице» с викторинами, эстафетами и музыкой, кульминацией станет парад Маслениц.
На второй день пройдет семейный праздник «Широкая Масленица» с театральными сценками, хороводами, плясками и шумовым оркестром.