Блины по-пушкински и парад Маслениц: события выходных в Петербурге
Блины по-пушкински и парад Маслениц: события выходных в Петербурге

Опубликовано: 18 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Гулянья пройдут на Елагином острове и в Петропавловской крепости.

Городской комитет по культуре опубликовал перечень мероприятий.

В Ленинградском зоопарке 21 февраля организуют развлечения с фотозонами у большой матрешки и сказочных персонажей.

Посетителей ждут мастер-класс по изготовлению масок, поезд в масленичном стиле, танцы, подвижные игры и квест с блинами в награду; завершится все сжиганием чучела Зимы.​

Петропавловская крепость

Празднование Масленицы пройдет здесь 21–22 февраля в формате фестиваля «Сударыня Масленица».

В программе — хоровое выступление, этно-битбокс, огромный розовый блинный пирог по рецепту няни Пушкина Арины Родионовны, а также световое шоу над Кронверкским проливом.

Павловск

В музее-заповеднике «Павловск» 21–22 февраля устроят детские забавы на «Потешной Масленице» с викторинами, эстафетами и музыкой, кульминацией станет парад Маслениц.

На второй день пройдет семейный праздник «Широкая Масленица» с театральными сценками, хороводами, плясками и шумовым оркестром.

Автор:
Юлия Аликова
Город
