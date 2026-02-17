Из 100500 сортов в 2026 году выбираю 1 – и гребу урожай вагонами: плоды по 1 кг, на вкус – чисто "мясо"

Приближается сезон высадки рассады, и многие садоводы сталкиваются с проблемой выбора сортов, учитывая их многообразие и порой ограниченную доступность некоторых семян.
Автор Дзен-канала «О томатах и не только» отмечает томат «Сердце Америки». Этот раннеспелый сорт характеризуется формированием красных плодов правильной сердцевидной формы.
Плоды отличаются крупным размером, минимальным содержанием семян, а отдельные экземпляры могут достигать массы до 1 кг. Они идеально подходят для употребления в свежем виде, однако для консервации не рекомендуются.
Основное преимущество данного сорта заключается в его вкусовых качествах: гармоничный, сладкий вкус с легкой кислинкой. Кроме того, опытные садоводы ценят его за высокую устойчивость к фитофторозу.
Необходимо отметить, что фитофтороз — это инфекционное заболевание, способное в короткие сроки уничтожить урожай. Среди недостатков эксперт выделяет необходимость подвязки растений, поскольку высота кустов может превышать 1,8 метра.
Ранее мы рассказали, какие томаты способны разочаровать огородника.