На 23 февраля готовлю только этот салат: так вкусно, что муж руки целует и дарит цветы – простой и быстрый рецепт

Опубликовано: 18 февраля 2026 00:12
Рецепт сытного и вкусного салата: удачный вариант на 23 февраля 

День защитника Отечества не за горами, и, конечно, есть желание порадовать мужчин чем-то сытным и вкусным. Однако проводить у плиты полдня совсем не хочется. Оказывается, выход есть. Опытный кулинар, автор блога "Инга на кухне" (18+) поделилась простым рецептом вкусного салата, который готовится проще простого и покоряет с первой ложки. Идеально подойдет для 23 февраля. За такое блюдо муж будет носить вас на руках.

Что потребуется:

  • огурец – 3 шт.;
  • тунец в собственном соку – 1 банка или 180 граммов;
  • яйцо – 4 шт.;
  • консервированная фасоль – 1 банка или 350 граммов;
  • майонез – 3 столовые ложки;
  • соль – 1 чайная ложка или по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • укроп – 1 небольшой пучок;
  • зеленый лук – 5 перышек.

Как приготовить:

В первую очередь нужно отварить яйца вкрутую. Тем временем разделать тунца на волокна при помощи вилки.

Консервированую фасоль промыть под холодой водой и дать стечь жидкости. Мелко порубить укроп. Сварившиеся яйца накрошить кубиками. Огурцы нарезать брусками.

Смешать все ингредиенты в салатнике. Посолить, поперчить по вкусу. Заправить салат майонезом. Все перемешать. Посыпать блюдо мелко нарезанным зеленым луком и подать к столу.

Полезные советы:

  • Если огурцы очень сочные, то, чтобы салат не "поплыл", нужно слегка промокнуть их бумажным полотенцем или добавить в самом конце, перед подачей.
  • Майонез лучше добавлять постепенно, частями. Иногда хватает двух ложек, особенно если огурцы сочные. Иначе салат получится "тяжелым".
  • Можно дать салату немного постоять в холодильнике. Его вкус улучшится. Но огурцы накрошить перед самой подачей.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
