На 23 февраля готовлю только этот салат: так вкусно, что муж руки целует и дарит цветы – простой и быстрый рецепт

День защитника Отечества не за горами, и, конечно, есть желание порадовать мужчин чем-то сытным и вкусным. Однако проводить у плиты полдня совсем не хочется. Оказывается, выход есть. Опытный кулинар, автор блога "Инга на кухне" (18+) поделилась простым рецептом вкусного салата, который готовится проще простого и покоряет с первой ложки. Идеально подойдет для 23 февраля. За такое блюдо муж будет носить вас на руках.
Что потребуется:
- огурец – 3 шт.;
- тунец в собственном соку – 1 банка или 180 граммов;
- яйцо – 4 шт.;
- консервированная фасоль – 1 банка или 350 граммов;
- майонез – 3 столовые ложки;
- соль – 1 чайная ложка или по вкусу;
- перец – по вкусу;
- укроп – 1 небольшой пучок;
- зеленый лук – 5 перышек.
Как приготовить:
В первую очередь нужно отварить яйца вкрутую. Тем временем разделать тунца на волокна при помощи вилки.
Консервированую фасоль промыть под холодой водой и дать стечь жидкости. Мелко порубить укроп. Сварившиеся яйца накрошить кубиками. Огурцы нарезать брусками.
Смешать все ингредиенты в салатнике. Посолить, поперчить по вкусу. Заправить салат майонезом. Все перемешать. Посыпать блюдо мелко нарезанным зеленым луком и подать к столу.
Полезные советы:
- Если огурцы очень сочные, то, чтобы салат не "поплыл", нужно слегка промокнуть их бумажным полотенцем или добавить в самом конце, перед подачей.
- Майонез лучше добавлять постепенно, частями. Иногда хватает двух ложек, особенно если огурцы сочные. Иначе салат получится "тяжелым".
- Можно дать салату немного постоять в холодильнике. Его вкус улучшится. Но огурцы накрошить перед самой подачей.
Ранее мы поделились рецептом малосольной скумбрии в домашних условиях.