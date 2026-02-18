Салат на 23 февраля муж "уминает" тазиками: Сытное слоёное чудо с курочкой и сыром

Не за горами 23 февраля, в этот день хочется порадовать мужчин, приготовить для них что-то вкусненькое. При этом дамам совсем не хочется "упахиваться" у плиты, часами создавая сложные блюда.
Расскажем, как приготовить вкусный салат с курочкой, сыром и овощами на 23 февраля, который невероятно нравится сильной половине человечества. Он сытный, при этом имеет нежный вкус и приятную консистенцию.
Простой рецепт вкусного салата представили на портале RussianFood.
Ингредиенты для приготовления блюда следующие:
- 300 г куриного филе;
- 6 яиц;
- 100 г сыра;
- 1 лук;
- 3 картофелины;
- 2 моркови;
- соль и майонез.
Для маринада понадобится:
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. 9% уксуса.
Если вы любите вкусные салаты и хотите порадовать мужчин на 23 февраля, обратите внимание на рецепт салата "Притяжение".
Способ приготовления салата
- Курицу отвариваем, остужаем, не вынимая из бульона, так мясо получится максимально сочным и вкусным, без грамма сухости. Нарезаем его небольшими кусочками или рвём по волокнам.
- Лук режем мелко, заливаем стаканом горячей воды, добавляем сахар, соль, уксус, перемешиваем и оставляем на 15 минут, а затем отжимаем от жидкости.
- Картошку, морковь и яйца варим, остужаем, чистим и каждый продукт натираем отдельно. Салат будем собирать слоями - кладём картошку, курицу, лук. Следом выкладываем слой морковки, солим и мажем каждый слой майонезом.
- Украшаем салат тёртым сыром, сверху можно выложить пару веточек зелени.
Салат необходимо перед подачей отправить настаиваться в холодильник. Слои лягут более плотно, блюдо не будет рассыпаться. Оно настолько вкусное и сытное, что может стать настоящей изюминкой стола на 23 февраля.
