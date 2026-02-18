Городовой / Полезное / Салат на 23 февраля муж "уминает" тазиками: Сытное слоёное чудо с курочкой и сыром
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Морозные аферы: как складские «распродажи» обманывают петербургских водителей Город
Без горшка и субстрата: выращиваю орхидею по-другому — получаю максимум цветения при минимуме ухода, цветоносы лезут один за другим Полезное
Зачем на Масленицу сжигают чучело? Вопросы о Петербурге
Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона Город
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат на 23 февраля муж "уминает" тазиками: Сытное слоёное чудо с курочкой и сыром

Опубликовано: 18 февраля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Салат на 23 февраля муж "уминает" тазиками: Сытное слоёное чудо с курочкой и сыром
Салат на 23 февраля муж "уминает" тазиками: Сытное слоёное чудо с курочкой и сыром
Городовой ру
Рецепт приготовления вкусного салата, блюдо особенно нравится мужчинам.

Не за горами 23 февраля, в этот день хочется порадовать мужчин, приготовить для них что-то вкусненькое. При этом дамам совсем не хочется "упахиваться" у плиты, часами создавая сложные блюда.

Расскажем, как приготовить вкусный салат с курочкой, сыром и овощами на 23 февраля, который невероятно нравится сильной половине человечества. Он сытный, при этом имеет нежный вкус и приятную консистенцию.

Простой рецепт вкусного салата представили на портале RussianFood.

Ингредиенты для приготовления блюда следующие:

  • 300 г куриного филе;
  • 6 яиц;
  • 100 г сыра;
  • 1 лук;
  • 3 картофелины;
  • 2 моркови;
  • соль и майонез.

Для маринада понадобится:

  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. 9% уксуса.

Если вы любите вкусные салаты и хотите порадовать мужчин на 23 февраля, обратите внимание на рецепт салата "Притяжение".

Способ приготовления салата

  1. Курицу отвариваем, остужаем, не вынимая из бульона, так мясо получится максимально сочным и вкусным, без грамма сухости. Нарезаем его небольшими кусочками или рвём по волокнам.
  2. Лук режем мелко, заливаем стаканом горячей воды, добавляем сахар, соль, уксус, перемешиваем и оставляем на 15 минут, а затем отжимаем от жидкости.
  3. Картошку, морковь и яйца варим, остужаем, чистим и каждый продукт натираем отдельно. Салат будем собирать слоями - кладём картошку, курицу, лук. Следом выкладываем слой морковки, солим и мажем каждый слой майонезом.
  4. Украшаем салат тёртым сыром, сверху можно выложить пару веточек зелени.

Салат необходимо перед подачей отправить настаиваться в холодильник. Слои лягут более плотно, блюдо не будет рассыпаться. Оно настолько вкусное и сытное, что может стать настоящей изюминкой стола на 23 февраля.

Издание рассказывало, как засолить скумбрию дома.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью