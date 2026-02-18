Салат на 23 февраля муж "уминает" тазиками: Сытное слоёное чудо с курочкой и сыром

Новости по теме

Картофель, курица и сыр: этот копеечный салат мужья подруг называют «рождественским чудом»

Перейти

Делаю на 23 февраля мясной салат "Притяжение" - муж готов целовать руки 24/7: фантастическая вкуснятина, а не рецепт

Перейти

Приготовьте этот салат на 23 февраля – и подруги будут охотиться за рецептом: свежий, легкий, сытный, мясной – и ни капли майонеза

Перейти

Мастера чистоты терки от овощей и сыра отмывают без губки: почему я сам до этого не додумался

Перейти

Груша, виноград и сыр: этот салат ставит «Греческий» на колени

Перейти