"Не переживёт и 10 лет": Стоит ли приобретать китайские автомобили и почему - мнение экспертов
"Не переживёт и 10 лет": Стоит ли приобретать китайские автомобили и почему - мнение экспертов

Опубликовано: 18 февраля 2026 01:03
Советы по выбору автомобилей исходя из опыта покупателей и специалистов.

Приобретение машины для многих россиян стало слишком сложной задачей. Те авто, которые были привычны, стали слишком дороги, а новинки из Китая брать люди опасаются, ведь ходят слухи об их низком качестве и недолговечности.

На портале об авто DSS-Group разобрались в ситуации, собрав отзывы покупателей и экспертов, и рассказали, стоит ли брать авто из Китая и почему. Специалисты привели плюсы и минусы такого приобретения.

Рассмотрим сначала положительные моменты

  1. Самый важный показатель, пожалуй, цена. Именно из-за привлекательной стоимости многие и рассматривают приобретение именно китайских авто. В этом плане покупка может оказаться весьма выгодной, ведь даже российские машины "Лада" со схожими характеристиками можно приобрести на 200-400 тысяч дороже. С моделями из Европы и сравнивать нечего.
  2. Также в качестве плюса специалисты отмечают широкий модельный ряд китайских авто. Вы найдёте огромное разнообразие моделей под ваши потребности и желания.
  3. Третьим плюсом можно назвать современный дизайн. Китайские машины, действительно, выглядят стильно, модно и весьма современно.

Если вы заядлый автолюбитель, но наверняка знаете, как ездить без штрафов. Ловите ещё парочку лайфхаков.

Главный минус машин из Китая

Минусов у китайских авто не так много, но один просто бросается в глаза - это качество. Многие говорят, что такой автомобиль "не переживёт и 10 лет". Причиной тому качество сборки и деталей, именно так и окупается низкая стоимость машин. Также высока вероятность того, что кузов машины пойдёт коррозией, что сократит срок жизни транспорта.

Итог

Но не всё так плохо, как может показаться. Китайские производители постепенно совершенствуются, качество сборки повышается. Производители всё чаще проводят антикоррозийную обработку кузова и деталей. Так что недорогое вложение вполне может окупиться и прослужить много лет, а не 10, как "обещают" некоторые пессимисты.

Издание сообщало, какие машины можно назвать "неубиваемыми".

Марина Котова
