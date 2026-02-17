Откатали по 250 000 км и остаются надежными: топ-10 неубиваемых машин и во сколько они обойдутся

Эксперты назвали самые надежные машины с пробегом

В условиях, когда новые машины значительно подорожали, вторичный рынок становится основным для многих россиян. При этом отечественный рынок подержанных автомобилей не молодеет, поэтому реалистичнее выбирать авто с пробегом за 150–200 тысяч километров. Автор канала «Зато не в кредит» со ссылкой на рейтинг портала Topspeed представляет десятку легковых автомобилей, которые сохраняют надежность даже после пробега в 250 тысяч километров.

Специалисты Topspeed оценивали модели по балльной системе: чем выше балл, тем надежнее машина.

10 место — Subaru Legacy (седьмое поколение, с 2019 года) — 80 баллов. Японский седан с оппозитными моторами на 182 или 260 л.с. и фирменным полным приводом Symmetrical AWD. Отличается предсказуемой управляемостью и высоким ресурсом трансмиссии. Средняя цена за машину с пробегом 20–30 тыс. км — около 2,8 млн рублей.

9 место — Honda Accord (одиннадцатое поколение, с 2023 года) — 80 баллов. Крупный седан D-класса мощностью 195–207 л.с., передний привод, вариатор. Славится продуманной эргономикой и живучими моторами, способными без капремонта проходить сотни тысяч километров. В РФ реально найти по цене около 2 млн рублей.

8 место — Volkswagen Passat (восьмое поколение, после рестайлинга 2019 года) — 81 балл. Доступен в кузовах седан или универсал, с передним или полным приводом, бензиновыми, дизельными и гибридными моторами (120–180 л.с.). Ценится за сбалансированность ходовых качеств и вместительность салона. Цена за машину с пробегом 100 тыс. км — около 2 млн рублей.

7 место — Nissan Altima — 81 балл. Седан D-класса с моторами 156 или 248 л.с. и вариатором Xtronic. Выделяется комфортной подвеской и богатым оснащением даже в базовых версиях. Стоимость свежего экземпляра с символическим пробегом — около 2,3 млн рублей.

6 место — Hyundai Sonata (восьмое поколение) — 81 балл. Модель с линейкой двигателей мощностью 146–290 л.с. и классическим автоматом на многих версиях. Привлекает современным дизайном и хорошим соотношением цены и оснащения. Новые экземпляры стоят 3,8–4,5 млн рублей, машины с пробегом — значительно дешевле.

5 место — Ford Fusion (американская версия для рынка США, 2020 год) — 83 балла. Крупный седан с моторами 177–330 л.с. и классическим автоматом. Отличается просторным салоном и мягкой плавностью хода, характерной для американских моделей. С пробегом около 100 тыс. км можно приобрести за 1,5 млн рублей.

4 место — Mazda 6 (2021 год) — 84 балла. Популярная модель с атмосферными двигателями SkyActiv, известными своей надежностью и отзывчивостью. Выделяется стильным дизайном и драйверским характером, редкостью для этого класса.

3 место — Kia Optima (четвертое поколение, 2020 год) — 85 баллов. Седан, доступный в том числе в кузове универсал. Привлекает богатым оснащением и одной из лучших гарантий на рынке на момент выпуска. Экземпляр с пробегом 150 тыс. км стоит около 1,7 млн рублей.

2 место — Chevrolet Malibu (2023 год) — 85 баллов. Бизнес-седан с моторами мощностью от 122 до 253 л.с. и просторным салоном, ориентированным на комфорт задних пассажиров. На вторичном рынке представлен большим количеством машин с пробегом 130–150 тыс. км по цене около 1,5 млн рублей.

1 место — Toyota Camry (девятое поколение, 2023 год) — 88 баллов. Абсолютный лидер рейтинга, признанный эталон надежности и неприхотливости. Моторы от 170 л.с. и классическая архитектура делают этот седан одним из самых ликвидных на вторичном рынке. Новый седан стоит около 5 млн рублей, с пробегом — до 4 млн.

Автор подчеркивает, что результаты рейтинга его как автоэксперта не удивили — эти модели давно заслужили репутацию «рабочих лошадок». У комментаторов есть свое мнение о том, какой автомобиль лучше, но многие сошлись на том, что подержанные машины служат лучше некоторых новых.

«Старые машины собраны качественнее, чем новые. Очень сильно сейчас удешевление на материалах отделки и т.п. Не зря говорят, что раньше машины делали инженеры, а сейчас — маркетологи», — пишет Алексей.

