Проактивный Петербург: 1,4 млн соцвыплат без заявлений

Санкт-Петербург продолжит переход на проактивный формат предоставления социальной поддержки. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства во время обсуждения реализации госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге».
Некоторые меры уже назначаются автоматически: это выплаты долгожителям-юбилярам, ежегодные пособия ко Дню Победы и Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, новогодние выплаты семьям военных.
В прошлом году в городе провели свыше 1,4 миллиона таких проактивных выплат.