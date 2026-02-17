Городовой / Город / Проактивный Петербург: 1,4 млн соцвыплат без заявлений
Проактивный Петербург: 1,4 млн соцвыплат без заявлений

Опубликовано: 17 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Часть мер социальной поддержки уже назначается автоматически.

Санкт-Петербург продолжит переход на проактивный формат предоставления социальной поддержки. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства во время обсуждения реализации госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге».​

Некоторые меры уже назначаются автоматически: это выплаты долгожителям-юбилярам, ежегодные пособия ко Дню Победы и Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, новогодние выплаты семьям военных.​

В прошлом году в городе провели свыше 1,4 миллиона таких проактивных выплат.

Автор:
Юлия Аликова
Город
